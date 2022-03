Lộ chiêu trò "biến tấu" đất khiến loạt lãnh đạo ở Bắc Ninh vướng lao lý

Tự ý thu hồi đất ngoài dự án, chi sai tiền bồi thường... là những sai phạm khiến nhiều cán bộ, lãnh đạo tại Từ Sơn, Bắc Ninh bị bắt giữ, kết án.

Tự ý bán đất lấy tiền gửi ngân hàng

Kết quả điều tra, thanh tra của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh cho thấy: Ngày 25/7/2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Bùi Vĩnh Kiên ký quyết định số 970/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dịch vụ thôn Tam Lư, chủ đầu tư là UBND phường Đồng Nguyên, diện tích 38.779m2.

Nhiều diện tích đất DCDV tại phường Đồng Nguyên vẫn chưa được giao cho các hộ dân, hiện đang bỏ hoang, hạ tầng xuống cấp.

Trong đó, đất xây nhà là 145 lô, 15.130,6m2 nhưng thực tế triển khai đã lên đến 168 lô với 16.014,6m2.

Ngày 30/12/2014, UBND thị xã Từ Sơn có Quyết định số 802/QĐ-UBND về việc đề nghị giao đất ở dân cư dịch vụ (DCDV) cho 150 hộ tại thôn Tam Lư với 161 lô, tổng diện tích 14.462,1m2.

Đến ngày 28/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường ký Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ thôn Tam Lư với tổng giá trị quyết toán 21.216.499.707 đồng. Nguồn kinh phí thực hiện do các cá nhân được hưởng đất DCDV trong dự án đóng góp.

Nhiều tuyến đường trong diện tích đất DCDV trở thành bãi rác của người dân trong vùng.

Để thực hiện UBND phường Đồng Nguyên đã tổ chức thu hồi đất, chi trả tiền bồi thường đất, tổ chức ghép lô, trả đất DCDV cho người dân. Tuy nhiên có 226 hộ, ghép thành 52 lô đất không đăng ký nhận đất với lý do không có tiền nộp để thi công hạ tầng và đề nghị được hỗ trợ bằng tiền, không nhận đất DCDC.

Lúc này, Nguyễn Hữu Thận (SN 1946) là trưởng khu phố và Nguyễn Hữu Quy (SN 1953), Phó Bí thư chi bộ khu phố Tam Lư đã gặp Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 1962) Chủ tịch UBND phường và ông Trần Văn Hoạt, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Nguyên xin chủ trương bán đất để tạo nguồn và được đồng ý.

Nhiều ngôi nhà, xưởng sản xuất được xây dựng trong diện tích đất DCDV đã đấu giá.

Sau đó, dù khu đất trên mới đang san lấp mặt bằng, lãnh đạo khu phố và tổ tác nghiệp (do UBND phường thành lập-PV) đã thống nhất bán đất nằm trong quy hoạch dự án để lấy tiền GPMB và thi công hạ tầng với giá từ 10-13 triệu đồng/m2, tùy vị trí, diện tích mỗi lô là 90m2, không giới hạn số lượng mua.

Từ chủ trường trên, tổ tác nghiệp đã bán 52 lô đất cho 38 cá nhân với tổng số tiền hơn 48,5 tỷ đồng. Số tiền này đã được các cá nhân liên quan gửi vào ngân hàng để lấy lãi. Sau đó, một phần số tiền gốc và tiền lãi gửi ngân hàng đã được xác định chi sai gây thiệt hại cho người dân.

Trên cơ sở Quyết định số 802/QĐ-UBND, ngày 30/12/2014, UBND thị xã Từ Sơn về việc đề nghị giao đất ở dân DCDV cho các hộ dân, UBND phường Đồng Nguyên và khu phố Tam Lư đã tổ chức giao đất cho các hộ mua đất.

Nâng giá bồi thường, thu hồi đất ngoài dự án

Trong quá trình thực hiện dự án trên, UBND phường Đồng Nguyên và tổ tác nghiệp phố Tam Lư đã tự ý nâng mức chi trả tiền bồi thường đất cho 15 hộ gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện dự án trên cao hơn gần 800 triệu đồng so với phương án đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.

Ngoài ra, đã có 4.436m2 đất nông nghiệp của 25 hộ gia đình chưa có quyết định thu hồi, chưa được phê duyệt phương án bồi thường. Trong đó có 2.549,8m2 đất nằm ngoài ranh giới, ngoài quy hoạch dự án nhưng vẫn được UBND phường Đồng Nguyên và UBND thị xã Từ Sơn cho phép chia lô, giao đất, bán cho các hộ dân. Cơ quan chức năng đã làm rõ, tổng số tiền chi sai, bồi thường trái quy định tại dự án này là hơn 6 tỷ đồng.

Sơ đồ quy hoạch, phân lô đất DCDV tại Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Ngoài dự án trên, năm 2010 tổ tác nghiệp và lãnh đạo 3 khu phố Vĩnh Kiều 1,2,3 đã thống nhất bán đấu giá 29 lô đất tại dự án DCDV Ông Đống, phường Đồng Nguyên, thu hơn 97 tỷ đồng. Số tiền này cũng được gửi ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân để lấy lãi. Tổng số tiền chi sai nguyên tắc, trái quy định tại dự án này là hơn 6,3 tỷ đồng.

Liên quan đến sai phạm của các dự án trên, ngày 20/1/2022, nguyên Chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường Đồng Nguyên cùng cán bộ địa chính, kế toán, tổ trưởng và một số thành viên tổ tác nghiệp phố Vĩnh Kiều và Tam Lư (12 bị cáo-PV) đã bị TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt từ 18 tháng tù treo đến 7 năm 6 tháng tù về các tội danh “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, liên quan đến dự án đấu giá đất DCDV tại phường Đồng Nguyên, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, ông Nguyễn Thế Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến dự án đấu giá 79 lô đất trên địa bàn phường Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn từ năm 2015, thu hơn 54,2 tỷ đồng. Những sai phạm tại dự án này diễn ra tại thời điểm ông Nguyễn Thế Tuấn còn giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Từ Sơn (nay là TP. Từ Sơn).

Ngoài ra, Công an tỉnh Bắc Ninh còn bắt giam ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và một nữ trưởng phòng của Sở. Ông Tuấn bị bắt do sai phạm khi làm lãnh đạo Phòng Quản lý giá và công sản của Sở Tài chính Bắc Ninh và được xác định là có vi phạm trong dự án đấu giá đất trên.

