Lộ diện nhà ga có thiết kế đặc biệt nhất của tuyến metro số 1

Thứ Tư, ngày 12/10/2022 08:00 AM (GMT+7)

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của TP.HCM có 11 nhà ga trên cao gồm: Nhà ga Văn Thánh, Tân Cảng (quận Bình Thạnh), ga Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Suối Tiên, Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức). Ga Tân Cảng nằm bên chân cầu Sài Gòn, khu vực đông đúc dân cư tại quận Bình Thạnh.

Các nhà ga trên cao tuyến metro số 1 được phân ra 4 loại A,B,C,D. Trong đó 8 nhà ga loại A, 1 ga loại B (là nhà ga Tân Cảng, lớn nhất của đoạn trên cao), loại C là ga An Phú, ga Suối Tiên thuộc loại D. Các ga loại B, C, D là những ga lớn có nhiều đường ray cho tàu dừng chờ, tránh nhau.

Ga Tân Cảng là nhà ga có quy mô lớn và được thiết kế đẹp nhất so với 10 nhà ga trên cao còn lại.

Sân ga có diện tích 6.000m2 với 2 làn tàu giữa ga và 2 làn hai bên. Ga cũng là điểm kết nối của tuyến metro số 1 và tuyến metro số 5 (hình thành trong tương lai).

Điểm nhấn đặc biệt nhất của nhà ga Tân Cảng này là hệ thống vòm mái che có diện tích 6.200m2 được thiết kế rất hiện đại, màng mái che bằng chất liệu sợi thuỷ tinh phủ nhựa xuất xứ từ Nhật Bản.

Theo ông Hoàng Văn Tứ - Chỉ huy trưởng phụ trách xây dựng các nhà ga trên cao thuộc tổng thầu SCC, đây là màng mái che bằng chất liệu này có quy mô lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ga Tân Cảng, An Phú, Suối Tiên là 3 nhà ga có thiết kế kín mái, 8 ga còn lại mái che được thiết kế mở phần giữa đường ray.

Không gian sân ga được thiết kế thông thoáng ở cả hai hướng. 4 làn tàu mỗi làn có 28 cửa lên xuống tàu tự động. Mỗi cửa rộng 1,8m, cao 1,2m, có lối riêng cho người khuyết tật, các chỉ dẫn hướng lên xuống tàu nằm dưới mặt sân ga.

Phần lớn các hạng mục của sân ga như biển báo, PCCC, cơ điện, hệ thống chiếu sáng đã hoàn thiện… Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, hiện nay tiến độ thi công của nhà ga Tân Cảng đã đạt được 93% khối lượng công việc.

Các hạng mục khác của các tầng nhà ga đã hoàn thiện bao gồm lắp đặt lan can thép, lan can inox, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống mái che nhà ga, các hệ thống cơ điện ở tầng sảnh chờ và tầng ke ga, hệ thống tấm trần ở tầng trệt và khu vực sảnh lớn đón khách... Trong ảnh: Lối lên xuống sân ga có 6 thang bộ, 2 thang cuốn và 2 thang máy đã lắp đặt đang được phủ bạt che chắn.

Tầng 1 nhà ga có diện tích tương đương sân ga. Tại đây có đặt quầy bán vé, cổng kiểm soát vé, văn phòng, nhà vệ sinh…Trần của tầng 1 đã được lắp cùng hệ thống chiếu sáng.

Khu vực bán vé đang được thi công ốp trần, lắp tường, các kết cấu trụ được ốp bằng hợp kim nhôm, giữa trụ sẽ được lắp bảng quảng cáo khi hoàn thiện.

Theo đại diện nhà thầu, số lượng công nhân làm việc ca ngày khoảng 70 - 80 công nhân, ca đêm khoảng 25-40 người. Ghi nhận trong đêm 11/10, tại công trường ga Tân Cảng, công nhân đang thi công khá nhộn nhịp. Ở nhiều khu vực, ánh sáng trực tiếp của nhà ga đã được hoạt động.

Những hạng mục đang triển khai thi công bao gồm bãi đỗ xe ở tầng trệt, tấm ốp tường bên trong và bên ngoài nhà ga, tấm ốp trần của nhà ga, mái che khu vực đón khách, cơ điện ở tầng trệt, hệ thống thiết bị vệ sinh phục vụ tiện tích cho nhà ga, lát đá granite cho cầu thang bộ...

Gói thầu CP2 (đoạn trên cao và Depot Long Bình dài 17,1 km) đã đạt 96,30%. Hiện tại, nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện cơ bản các nhà ga đoạn từ Depot (Long Bình) đến ga Bình Thái (ngã tư Bình Thái) vào cuối tháng 12/2022 theo như biên bản ghi nhớ thi đua 90 ngày đẩy nhanh tiến độ thi công của các nhà thầu với chủ đầu tư vào ngày 26/9/2022.

Đối với các nhà ga còn lại từ ga Phước Long trở về ga Văn Thánh Park (trong đó có ga Tân Cảng), nhà thầu đang gấp rút tăng cường nhân lực, cố gắng hoàn thành quý 1 năm 2023. Trong ảnh là nhà ga Tân Cảng nhìn từ trên cao và hướng từ cầu Sài Gòn trong đêm. Tuyến metro số 1 dài gần 20km từ ga Bến Thành đến depot Long Bình (TP Thủ Đức) có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, hiện đã đạt 92,53% khối lượng.

