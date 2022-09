Hình ảnh mới nhất về ga trên cao tuyến metro số 1 đạt 99% tiến độ

Thứ Bảy, ngày 01/10/2022 00:30 AM (GMT+7)

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) TP.HCM có 11 nhà ga trên cao gồm: Nhà ga Văn Thánh, Tân Cảng (quận Bình Thạnh), ga Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Suối Tiên, Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức).

Gói thầu CP2 (đoạn trên cao và Depot Long Bình dài 17,1 km) đã đạt 95,87%. Các nhà ga trên cao thuộc gói thầu này hiện nay về xây dựng cơ bản đã hoàn thành. Các kỹ sư, công nhân đang lắp đặt các thiết bị, trang trí hoàn thiện, kiểm tra phần cơ điện. Trong đó, các ga từ ga Bình Thái đến Depot Long Bình đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị chạy thử.

Ga Công nghệ cao có chiều dài 150m, rộng 23m, cao 22m. Nhà ga nằm giữa đoạn chạy thử lần đầu từ ga Bình Thái đến Depot Long Bình nên được chọn làm ga điển hình để hoàn thiện đầu tiên. Ông Shigeki Ihara, Giám đốc Dự án CP2 cho biết, tiến độ thi công nhà ga này hiện đã đạt 99%. 10 nhà ga còn lại nhà thầu sẽ hoàn thiện các mục chính vào cuối năm nay, ngoại trừ các công tác phụ trợ nhỏ.

Nhà ga thiết kế, lắp đặt lối lên xuống tầng 1 và tầng 2 có 2 thang máy, 3 thang cuốn, 6 thang bộ, 2 thang thoát hiểm. Trong đó thang máy dành cho người khuyến tật được thiết kế có lối đi riêng bằng tay vịn, gờ nổi mặt sàn xuyên suốt từ tầng trệt tới cửa lên tàu ở tầng 2.

Tầng 1 có diện tích 1.200m2 hiện đã hoàn thành các kết cấu khi trần, mặt tường, trụ… đã được ốp bằng vật liệu nhôm. Các kỹ sư cho biết, thiết kế mỹ thuật của các ga trên cao sẽ có sự khác nhau nhưng đều giống nhau về vật liệu.

Ngay lối lên tầng 1 là hai quầy bán vé hai bên, sau quầy vé một phần diện tích làm văn phòng ga và quầy lưu niệm đối diện, nhà vệ sinh.

Trạm kiểm soát vé lên tàu nằm giữa tầng thuộc gói thầu CP3 (Mua sắm trang thiết bị, vật tư) hiện chưa được lắp đặt cùng một số thiết bị khác liên quan đến hệ thống chiếu sáng, bảng hiệu, camera…

Một trong hai thang cuốn di chuyển một chiều từ tầng 1 lên sân ga lắp đặt bên cạnh thang bộ. Nhà ga được thiết kế mở nhằm đưa ánh sáng, gió tự nhiên vào bên trong các tầng một cách tối đa.

Ngoại trừ ga Tân Cảng, An Phú, Suối Tiên có thiết kế kín mái, 8 ga còn lại mái che được thiết kế mở phần giữa đường ray. Những tấm tôn có khe hở che chắn mưa gió, tạo mỹ thuật hai bên.

Không gian sân ga được thiết kế thông thoáng ở cả hai hướng. Mỗi hướng có 24 cửa lên xuống tàu tự động.

Đường lên tàu có lối riêng cho người khuyết tật, các chỉ dẫn hướng lên xuống tàu nằm này dưới mặt sân ga.

Đối với nhà ga trên cao được phân ra 4 kiểu nhà ga A,B,C,D, trong đó 8 kiểu nhà ga loại A, 1 loại B là nhà ga Tân Cảng lớn nhất của đoạn trên cao, loại C là ga An Phú, ga Suối Tiên thuộc loại D. Các ga loại B, C, D là những ga lớn có nhiều đường ray cho tàu dừng chờ, né tránh.

Hệ thống cơ điện cho tàu hoạt động đoạn trên cao hiện đã được lắp đặt xuyên suốt.

Các kỹ sư, công nhân buộc néo, kiểm tra hệ thống điện khu vực trong và ngoài sân ga.

Tại tầng trệt, một số công nhân, máy móc khẩn trương thi công san lấp mặt bằng để làm bãi giữ xe cho khách đi tàu.

Sau khi nhà ga hoàn thành, phần đường Song hành Xa lộ Hà Nội sẽ thông thoáng hơn khi rào chắn được tháo dỡ. Theo đại diện gói thầu CP2, 9 cầu bộ hành băng ngang Xa lộ Hà Nội kết nối với 9 nhà ga hiện nhà thầu đã trình thiết kế thông qua Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM gửi Sở GTVT chờ phê duyệt để đẩy nhanh thi công hạng mục này.

Tuyến metro số 1 dài gần 20km từ ga Bến Thành đến depot Long Bình (TP Thủ Đức) có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, hiện đã đạt gần 92% khối lượng.

