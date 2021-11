Liên tục có ổ dịch mới, Cần Thơ đề xuất tăng cấp độ dịch lên nguy cơ cao

Sở chỉ huy phòng, chống dịch TP Cần Thơ đề xuất tăng cấp độ dịch ở TP này lên cấp 3 (hiện đang ở cấp 2). Trong đó, có bốn quận ở cấp 3 và năm quận, huyện ở cấp 2; cấp xã có 16 đơn vị cấp 1, 45 đơn vị cấp 2, 14 đơn vị cấp 3 và 8 đơn vị cấp 4.

Ngày 7-11, nguồn tin của PLO cho biết Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ đã có tờ trình gửi Thường trực Thành ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP về việc cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn.

Theo đó, Sở Chỉ huy nhận định khi chuyển qua trạng thái bình thường mới, TP Cần Thơ với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế của vùng nên tiếp nhận lượng lớn người dân các tỉnh, thành đến công tác, khám chữa bệnh. Từ ngày 22-10 đến nay, số lượng F0 ghi nhận mỗi ngày tăng mạnh. TP liên tục ghi nhận ổ dịch mới tại một số hẻm, khu vực đông dân cư, bệnh viện, công ty… và đã phát sinh một số ổ dịch lớn trên địa bàn trong 14 ngày qua.

Khu Công nghiệp Trà Nóc ở Cần Thơ gồm Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2 ghi nhận nhiều ổ dịch trong các công ty. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, trong cộng đồng dân cư gồm quận Ninh Kiều: khu vực (KV) 6 phường An Cư (84 F0) và KV 1, 2 phường An Nghiệp (87 F0); Quận Thốt Nốt: KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên (74 F0) và KV Thới Hòa 1, phường Thới Thuận (33F0); Quận Ô Môn: Phường Phước Thới (219 F0), Phường Thới An (69 F0); Huyện Thới Lai: xã Trường Thành (28F0).

Khoa Thủy sản – Đại học Cần Thơ (13 F0 gồm khoa Thủy sản 10 có 10 sinh viên và 3 công nhân của Trạm Thủy lợi).

Trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh gồm: Công ty thủy sản CVN (KCN Thốt Nốt) với 52 F0; Công ty thủy sản BĐ (KCN Trà Nóc 2) có 684 F0 tại 7/9 quận, huyện (trừ quận Cái Răng và huyện Vĩnh Thạnh); Công ty NM (KCN Trà Nóc 1) có 15 F0; Công ty KLP (KCN Trà Nóc 1) có 4 F0.

Từ đó, Sở chỉ huy đề xuất cập nhật cấp độ dịch của TP lên cấp 3 (hiện đang ở cấp 2). Trong đó, có bốn quận ở cấp 3 và năm quận, huyện ở cấp 2; cấp xã có 16 đơn vị cấp 1, 45 đơn vị cấp 2, 14 đơn vị cấp 3 và 8 đơn vị cấp 4.

