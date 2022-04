Lê Chí Thành lại bị truy tố về loạt hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc sự thật

Lê Chí Thành đã bị TAND TP Thủ Đức, TP.HCM xử phạt 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ, nay tiếp tục bị truy tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ...

VKSND tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố sang tòa vụ Lê Chí Thành (sinh năm 1983 tại Vĩnh Phúc) lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

VKS truy tố Thành theo khoản 2 điều 331, BLHS năm 2015 có khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù ra TAND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để xét xử.

Cáo trạng nêu từ tháng 7-2020 đến tháng 10-2020, Thành đã làm và sử dụng tài khoản Facebook Lê Chí Thành của mình để đăng tải các video và bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của TAND, quyền, lợi ích hợp pháp của công an nhân dân, chức danh Thứ trưởng Bộ Công an và cá nhân ông Lê Bá Thụy.

Lê Chí Thành bị công an bắt giữ. Ảnh: T.S

Cụ thể, Thành đã đăng tải video ngày 30-7-2020 với tiêu đề Đại tá Lê Bá Thụy có rất nhiều tài sản có giá trị, tiền ở đâu ra mà có.

Kết quả điều tra, công an xác định từ tháng 1-2018 đến nay, ông Thụy công tác trại giam Thủ Đức, Bộ Công an giữ chức vụ giám thị. Vợ chồng ông trú tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Ông Thụy chỉ có hai căn nhà, không có nhà, đất nào khác. Số tiền ông mua đất, sửa và xây nhà là từ việc tích góp của ông và gia đình (lương, chăn nuôi, buôn bán đại lý tạp hoá) từ nhiều năm trước và số tiền đó không nhiều như Thành nói.

Đồng thời, Thành vào công an nhân dân từ tháng 2-2003, công tác đến năm 2020, giữ cấp bậc đại uý. Trong thời gian công tác tại phân trại số 5, trại giam Xuân Lộc, Thành đã vi phạm các quy định kỷ luật của công an nhân dân. Ngày 31-7-2020, Thành bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Sau khi bị kỷ luật, Thành có khiếu nại nhưng đã được giải quyết là giữ nguyên quyết định kỷ luật. Do đó, Thành lên mạng nói Thứ trưởng Bộ công an lạm quyền xử lý kỷ luật Thành không cần biết luật là cái gì... Nội dung này là xuyên tạc, sai sự thật.

Bài viết Kính mong được sự giúp đỡ của các luật sư và các nhà báo có tâm hay và Video Biến căng: Một đại uý công an trại giam Hoàng Tiến đốt sắc phục, huân huy chương, bằng đại học cảnh sát nhân dân, bằng cử nhân luật, đốt mọi thứ về ngành công an" có các nội dung xuyên tạc, sai sự thật về công tác xét xử của tòa án…

Quá trình điều tra, Thành đã thành khẩn khai thừa nhận hành vi của mình.

Hiện Thành đang chờ phúc thẩm xin giảm án sau khi TAND TP Thủ Đức tuyên phạt hai năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Bị cáo Thành kháng cáo vì cho rằng mức án đã tuyên là quá nặng so với hành vi phạm tội của mình.

Nguồn: https://plo.vn/le-chi-thanh-lai-bi-truy-to-ve-loat-hanh-vi-dang-tai-thong-tin-xuyen-tac-su-that-post675390.html