Laser chiếu vào mặt phi công, flycam đe doạ an toàn bay

Thứ Sáu, ngày 29/04/2022 09:51 AM (GMT+7) Chia sẻ

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc công an TP.HCM cho rằng, an toàn bay là không cho phép rút kinh nghiệm mà phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chiều 28/4, Cảng vụ hàng không miền Nam (HKMN) tổ chức Hội nghị công tác đảm bảo an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất. Tham dự hội nghị có các lãnh đạo công an TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương.

Nhiều vụ vi phạm an toàn bay chưa tìm được thủ phạm

Theo Cảng vụ HKMN, tính từ năm 2021 đến nay, tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất ghi nhận 49 trường hợp vi phạm an toàn hoạt động bay, cụ thể có 32 trường hợp năm 2021, và 17 trường hợp năm 2022.

Các vi phạm chủ yếu bao gồm: chiếu đèn laser vào buồng lái tàu bay, sử dụng flycam và vật thể bay trong vùng cấm bay tại khu vực phường Hiệp Bình Chánh và phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức. Các hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu bay trong trường hợp đèn laze chiếu thẳng vào buồng lái khiến phi công mất tập trung hoặc tàu bay va chạm với flycam và các vật thể bay khác.

Các vật thể bay không người lái tiềm ẩn nguy hiểm đối với an toàn bay.

Ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ HKMN đánh giá, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không với các cơ quan, chính quyền TP. HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai hiện nay được duy trì rất kịp thời. Các thông tin tiếp nhận các trường hợp vi phạm hoạt động bay đều được triển khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

“Tuy nhiên, hạn chế là cho đến nay chưa truy ra nguồn, chưa xử lý vi phạm, chưa xử lý tang vật vụ việc nào do các vi phạm diễn ra trong thời gian rất ngắn”, ông Mậu nói.

Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng vụ HKMN đưa ra các giải pháp và kiến nghị. Đối với các trường hợp vi phạm tại các khu vực nghi ngờ thuộc địa bàn TP.HCM, Cảng vụ HKMN phối hợp với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông báo cho lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương để tiến hành xuống hiện trường đánh giá tình hình đưa ra các biện pháp xử lý vi phạm.

Bay flycam sai chỗ, coi chừng bị phạt trăm triệu

Đối với các trường hợp vi phạm an toàn hoạt động bay xảy ra tại các khu vực nghi ngờ thuộc địa bàn các tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, Cảng vụ HKMN chủ trì phối hợp cung cấp thông tin cho trực ban công an, quân đội, chính quyền địa phương. Đối với các trường hợp tổ lái thông báo phát hiện vật thể bay, drone, flycam...

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất có trách nhiệm thông báo cho Sư Đoàn không quân (F370) để nắm bắt thông tin về lịch cấp phép bay đối với tàu bay không người lái. Cảng vụ HKMN chủ trì phối hợp cung cấp thông tin cho trực ban công an, quân đội, chính quyền địa phương và tiến hành làm việc nhằm đánh giá tình hình, truy nguồn vật thể bay, drone, flycam...

Đồng thời, các cơ quan chức năng thường xuyên vận động người dân không điều khiển tàu bay mô hình, các phương tiện bay siêu nhẹ tại các khu vực cấm bay. Phạm vi 15 km tính từ ngưỡng đường băng cất hạ cánh và 5 km mở rộng sang hai bên tính từ tim của 2 đường băng cất hạ cánh.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc CA TP.HCM: “An toàn bay là không cho phép rút kinh nghiệm mà phải bảo đảm an toàn tuyệt đối”

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM đánh giá, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là mục tiêu rất quan trọng về an ninh quốc gia theo quyết định 890 của thủ tướng chính phủ, công an thành phố thời gian qua đã ký quy chế phối hợp với tổng Công ty hàng không Việt Nam và đã có những phương án để nắm tình hình, chủ động các giải pháp về phòng chống các hoạt động uy hiếp an toàn bay.

Các hành vi này tuy rằng nhiều người nghĩ rằng rất đơn giản nhưng gây nguy hiểm cho an toàn bay. Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an các quận: Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, TP. Thủ Đức theo dõi và xử lý nghiêm khi phát hiện. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhận định: “An toàn bay là không cho phép rút kinh nghiệm mà phải bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, chế tài xử phạt về an toàn bay hiện đã có theo căn cứ theo Nghị định số 162/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không dân dụng.

Theo đó, Cảng vụ HKMN có thẩm quyền phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi gây nguy hiểm cho an toàn bay. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền lên đến 100.000.000 đồng đối với các hành vi gây nguy hiểm cho an toàn bay. Ngoài ra, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có thể bị tịch thu hoặc tước quyền sử dụng giấy phép.

Nguồn: https://www.atgt.vn/laze-chieu-vao-mat-phi-cong-flycam-de-doa-an-toan-bay-d550721.htmlNguồn: https://www.atgt.vn/laze-chieu-vao-mat-phi-cong-flycam-de-doa-an-toan-bay-d550721.html