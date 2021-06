Lái ô tô chèn ép mô tô đặc chủng khiến CSGT gặp nạn

Thứ Sáu, ngày 18/06/2021 20:17 PM (GMT+7)

Thủy điều khiển ô tô lạng lách, nhiều lần chèn ép mô tô đặc chủng của CSGT làm một CSGT ngã xuống đường, chấn thương chân, xe mô tô đặc chủng bị hư hỏng nặng.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (PC01) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam 02 tháng đối với Trần Văn Thủy (31 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam Thuỷ về hành vi Chống người thi hành công vụ

Theo điều tra ban đầu, ngày 16/6, tổ CSGT thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh điều tiết giao thông và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại Ngã tư đường 22/12 giao với đường Quốc lộ 13 (đoạn qua phường Thuận Giao, TP Thuận An). Đến khoảng 17h45, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô hiệu INNOVA, biển số 60LD-028.91 do đối tượng Trần Văn Thủy điều khiển vi phạm lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu” nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Thủy không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra tiếp tục truy đuổi, ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng Thủy vẫn không chấp hành.

Quá trình bỏ chạy, Thủy điều khiển xe ô tô lạng lách, nhiều lần chèn ép xe mô tô đặc chủng của CSGT làm một CSGT ngã xuống đường, chấn thương chân, mô tô đặc chủng bị hư hỏng nặng.

Sau khoảng hơn 30 phút truy đuổi, tới Ngã ba Ông Xã thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, được sự hỗ trợ của người dân, lực lượng CSGT đã khống chế đối tượng Thủy và một thanh niên đi cùng xe ô tô để xử lý. Qua kiểm tra nhanh, Thủy có kết quả dương tính với chất ma túy.

Xét hành vi của đối tượng Thủy là manh động, gây mất an toàn giao thông và nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng của lực lượng thi hành công vụ, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng thu thập chứng cứ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/lai-o-to-chen-ep-mo-to-dac-chung-khien-csgt-gap-nan-502021186201837413.htmNguồn: http://danviet.vn/lai-o-to-chen-ep-mo-to-dac-chung-khien-csgt-gap-nan-502021186201837413.htm