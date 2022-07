Kỳ vọng tân Chủ tịch TP Hà Nội giải bài toán ngập úng và tắc đường

Nhiều ý kiến kỳ vọng và bày tỏ tin tưởng Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ giúp Thủ đô có bước phát triển đột phá trong thời gian tới.

Lắng nghe ý kiến dư luận và làm điều mà người dân mong muốn

Chiều nay (22/7), tại Kỳ họp thứ 8, khóa XVI, HĐND TP Hà Nội, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng (Đại biểu Quốc hội khóa XIII) cho rằng, ông Trần Sỹ Thanh được điều động phân công làm việc tại Thủ đô và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội là một vinh dự lớn, song lại có trách nhiệm hết sức nặng nề bởi Thủ đô Hà Nội có một vị trí quan trọng, có nhiều trọng trách to lớn với Trung ương.

Bà An kỳ vọng, tân Chủ tịch Hà Nội trong nhiệm kỳ của mình phải có dấu ấn cho sự phát triển hiện đại của Thủ đô.

“Thủ đô Hà Nội hiện nay có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, những vấn đề môi trường luôn được dư luận Thủ đô quan tâm hàng đầu nhiều năm nay. Đáng chú ý, trong đó có tình trạng rác chưa được phân loại từ đầu nguồn, ùn ứ rác thải thường xuyên xảy ra, sông hồ ô nhiễm, đường phố ngập úng mỗi khi có mưa lớn, nạn tắc đường vẫn đang là bài toán cần những lời giải sát với đáp số nhất”, bà An nói.

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng (Đại biểu Quốc hội khóa XIII)

Bà Bùi Thị An cho rằng, môi trường không đơn giản chỉ là môi trường mà là sức khỏe, an sinh xã hội và là 1 trong 3 trụ cột phát triển của Thủ đô. Từ đó, bà An kỳ vọng ông Trần Sỹ Thanh sẽ quan tâm hơn nữa đến vấn đề này.

“Nếu tân Chủ tịch TP Hà Nội trên cương vị người đứng đầu cơ quan hành pháp của Thủ đô làm dứt điểm được vấn đề xử lý ô nhiễm sông hồ, đặc biệt là sông Tô Lịch để hệ sinh thái, nguồn nước trở lại trong sạch, cá có thể bơi tung tăng… thì đây chắc chắn là điểm nhấn, dấu ấn vô cùng quan trọng đặc biệt lớn trong sự nghiệp của mình", PGS.TS Bùi Thị An nói.

Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bùi Thị An cũng cho hay, bản thân bà và mọi người dân Thủ đô đều đặt kỳ vọng rất lớn vào vị lãnh đạo mới của TP Hà Nội.

"Với sức trẻ và kinh nghiệm khi đã kinh qua nhiều vị trí, tôi tin tưởng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ cố gắng, nỗ lực để Thủ đô Hà Nội có những đột phá trong thời gian tới", bà An nói.

TS Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông vận tải cũng cho rằng, ùn tắc giao thông trong nội thành Hà Nội diễn ra hàng chục năm nay, được xem là vấn đề hàng đầu mà chính quyền cần phải giải quyết.

“Để giải quyết được thực trạng này, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phải lựa chọn đội ngũ nhân sự về giao thông tốt hơn, những người có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm, có tính cầu thị, lắng nghe ý kiến dư luận và làm điều mà người dân mong muốn chứ không phải làm theo ý đồ cá nhân”, ông Thủy nói và cho kỳ vọng cùng việc lựa chọn đội ngũ có năng lực, người đứng đầu thành phố phải có sự giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm những người không hoàn thành nhiệm vụ.

TS Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông vận tải

Chờ đợi “ý chí và khí phách” của người đứng đầu hệ thống hành chính Thủ đô

TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội bày to sự vui mừng khi Hà Nội vừa lựa chọn được tân Chủ tịch UBND.

“Với những vị trí đã kinh qua như Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, Tổng Kiểm toán Nhà nước… ông Trần Sỹ Thanh đều hoàn thành tốt, được mọi người đánh giá cao thì tôi tin rằng, trên cương vị là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Thanh sẽ tiếp tục thể hiện những điểm mạnh của mình. Từ đó, giúp Hà Nội phát triển về mọi mặt”, ông Chức nói.

TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cũng cho rằng, người đứng đầu hệ thống hành chính Thủ đô cũng cần nhìn lại những người đi trước để học tập, hoàn thiện, nắm rõ trách nhiệm, bổn phận với Thủ đô nhưng đồng thời cũng để tránh những khiếm khuyết, khuyết điểm.

“Chủ tịch Hà Nội phải làm sao để công việc của mình tốt và tạo dựng được bộ máy hành chính từ trên xuống dưới tốt, nhằm đáp ứng yêu cầu của nhân dân, thời kỳ phát triển mới", ông Chức nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Viết Chức kỳ vọng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội cần phải có "ý chí, khí phách" để vượt qua mọi cám dỗ, áp lực để đưa thủ đô phát triển xứng đáng với vị trí đầu tàu cả nước.

“Hà Nội là Thủ đô, chính vì vậy người đứng đầu ngoài năng lực, phẩm chất, đạo đức thì cần phải có thêm “ý chí, khí phách”, dám nghĩ, dám làm. Tôi tin rằng nếu làm vì cái chung, vị lợi ích của nhân dân thì tuyệt đại đa số nhân dân Thủ đô và cả nước sẽ tin tưởng và đồng hành cùng với tân Chủ tịch để đưa Thủ đô phát triển bứt phá trong thời gian tới”, ông Chức nói.

