Kỷ luật nhiều cán bộ trong vụ bêu danh người mua bán dâm ở Phú Quốc

Thứ Năm, ngày 31/05/2018 20:39 PM (GMT+7)

Vụ bêu danh người mua bán dâm này từng gây xôn xao dư luận ở Phú Quốc.

Chiều 31-5, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết Ban thường vụ Đảng ủy công an tỉnh Kiên Giang đã thống nhất kỷ luật với hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm và cắt thi đua năm 2018 đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, gồm: trưởng, phó công an và 1 cảnh sát khu vực.

Vụ bêu danh người mua bán dâm từng gây xôn xao dư luận ở Phú Quốc (Ảnh cắt ra từ clip)

Theo đại tá Mót, đây là tai nạn nghề nghiệp, mục đích thì đúng nhưng phương pháp, cách làm không phù hợp. Tuy nhiên, sau vụ việc trên, tình hình ở địa bàn này có chuyển biến tích cực rõ rệt.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 30-1, trên mạng xã hội xôn xao trước clip dài hơn 4 phút về việc Công an thị trấn Dương Đông công khai danh tính những người mua dâm và bán dâm tại đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 10, thị trấn Dương Đông.

Trong đoạn clip này, một cán bộ của Công an thị trấn Dương Đông đứng đọc tờ trình đề nghị mức xử phạt hành chính đối với các đối tượng mua dâm và bán dâm. Cụ thể, bà Phạm Thị B. bị phạt 25 triệu đồng, tịch thu sung công quỹ 250 triệu đồng; bà Phạm Thị C. (chủ quán cà phê M.) bị xử phạt hành vi môi giới mại dâm 25 triệu đồng; ông Phạm Văn T., người mua dâm….Thậm chí, nhiều người cảm thấy vô cùng bức xúc trước việc cán bộ công an này đã "miêu tả" từng động tác quan hệ tình dục của 2 người nữ và một người nam trong clip, như: "Chị X dùng miệng, tay…để… với anh T…." trước mặt nhiều trẻ em.

Thiếu tá Dương Thiết Tâm, Phó Trưởng Công an thị trấn Dương Đông, xác nhận đây là buổi công bố tờ trình đề nghị quyết định xử phạt các đối tượng có hành vi mua bán dâm để họ đi nộp phạt.