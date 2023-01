Kịp thời cứu sống nạn nhân nhảy cầu Long Biên

Trước đó, vào khoảng 16h20 ngày 30/1, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo có người nhảy cầu Long Biên, hướng từ Ngọc Lâm sang nội thành. Sau khi nhận tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều 1 xe cứu nạn cứu hộ của Công an quận Long Biên và 1 xuồng của lực lượng trên sông đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Đến 16h30, lực lượng trên sông đã có mặt tại hiện trường, cùng cán bộ chiến sĩ Công an phường Ngọc Lâm phối hợp với người dân vớt nạn nhân lên bờ. Nhờ triển khai cứu hộ kịp thời, nạn nhân chỉ bị đuối sức, vẫn còn tỉnh táo.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương đưa nạn nhân vào Bệnh viện 108 cấp cứu, đồng thời tìm cách liên hệ người nhà nạn nhân. Bước đầu xác định nạn nhân tên là V.M.P (SN 1990, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

