Người đàn ông định nhảy cầu Sài Gòn tự tử được CSGT cứu sống

Chủ Nhật, ngày 12/06/2022 15:14 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong lúc bế tắc, anh C. đã có ý định nhảy cầu Sài Gòn tự tử, may mắn được CSGT cứu sống.

Chiều 12/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM cho biết, Đội Tuần tra dẫn đoàn vừa khuyên nhủ, cứu một người đàn ông có ý định nhảy cầu Sài Gòn tự tử.

Anh C. thời điểm được CSGT cứu khi có ý định nhảy cầu Sài Gòn tự tử

Cụ thể, khoảng 9h30 cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, tổ công tác Đội Tuần tra dẫn đoàn nhận được tin báo của người dân về việc có 1 người đàn ông có ý định nhảy cầu tự tử trên cầu Sài Gòn.

Tổ công tác liền đến hiện trường, một CSGT nhanh chóng tiếp cận và ra sức khuyên nhủ, động viên, trấn an tinh thần, người này bình tâm trở lại.

CSGT sau đó đã đưa người này về trụ sở Công an phường 22, quận Bình Thạnh. Qua đó, nạn nhân là anh Lê Xuân C. (SN 1987, nơi thường trú: quận Phú Nhuận, đang ở trọ tại quận 12), anh C. ở cùng vợ và 2 con nhỏ.

Theo anh C., do đang thất nghiệp, không có tiền thuê nhà, hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, trong lúc quẫn trí nên có ý định nhảy cầu Sài Gòn để tự tử.

