Bố của nữ sinh nhảy cầu được cứu sống viết thư cảm ơn công an

Người bố 48 tuổi, sinh sống tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã viết bức thư tay, gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cán bộ chiến sĩ (CBCS) Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh.

Ông cho biết vào ngày 25/11 vừa qua, con gái ông xuống thăm mẹ tại Vũng Tàu nhưng vì bị mẹ mắng nên con gái ông đã bỏ về phía Bà Rịa. Khi đi tới cầu Cỏ May thuộc phường 12 TP Vũng Tàu do còn giận mẹ nên cô bé đã nhảy xuống cầu tự vẫn. Nhưng rất may mắn cô bé đã được các CBCS Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện kịp thời và cứu sống bé.

Thư cảm ơn của bố nữ sinh gửi Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

“Tôi không biết phải nói… như thế nào nên tôi có đôi lời cảm tạ gửi tới Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và CBCS Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã cứu sống con gái tôi…”, người bố viết trong thư.

Trước đó, vào lúc 15h10, ngày 25/11 trực ban Thủy đoàn, thuộc Cục Cảnh sát giao thông (đóng quân tại cầu Cỏ May, phường 12, TP Vũng Tàu) phát hiện một người nhảy cầu tự tử (nạn nhân là nữ, mặc đồng phục học sinh cấp 3).

Ngay lập tức Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời xuất cano cứu nạn nhân lên bờ, tiến hành sơ cứu và chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Bà Rịa để theo dõi.

Nguồn: https://cand.com.vn/Guong-sang/bo-cua-nu-sinh-nhay-cau-viet-thu-cam-on-cong-an-i676059/