Đánh người tử vong vì nghĩ bị nhìn đểu trong quán hủ tiếu

Ngày 15/5, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An đang hoàn tất hồ sơ xử lý Võ Hồng Sơn (SN 1979, ngụ quận 8), Lê Tấn Quốc (SN 1989), Nguyễn Thành Trung (SN 1992) và Nguyễn Hoàng Thuận (SN 19980, cùng quê Long An về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

4 đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó khuya 9/5, nhóm Sơn vào quán hủ tiếu ở ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước ăn tối thì gặp anh V.H.A. (SN 1992, ngụ Cần Đước) ngồi bàn kế bên nhìn sang. Nghĩ anh A. nhìn đểu, nhóm Sơn đã xông qua kiếm chuyện sau đó đấm đá anh A. túi bụi.

Được mọi người can ngăn, anh A. về nhà ngủ, nhóm Sơn bỏ đi. Đến sáng 10/5, anh A. thấy khó thở nên gia đình đưa anh A. vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu. Tuy nhiên do bị đa chấn thương nên anh A. không qua khỏi.

Công an huyện Cần Đước phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An điều tra và lần lượt đưa 4 đối tượng này về trụ sở làm rõ. Tại đây các đối tượng khai nhận hành vi đánh anh A. dẫn đến tử vong.

