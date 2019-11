Kinh hoàng 5 người bị lật đò trên sông Trà Khúc

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 23:11 PM (GMT+7)

Chiếc đò chở 5 người dân di chuyển qua sông Trà Khúc về thôn Ân Phú, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi thì bất ngờ bị lật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ, chiều 2/11 tại tuyến đò ngang vượt qua sông Trà Khúc (đoạn từ thôn Ân Phú nối với đường Trường Sa, thuộc xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) trong lúc người dân chèo đò vượt sông Trà khúc về thôn Ân Phú (thôn nằm giữa sông Trà Khúc, xã Tịnh An). Khi ra giữa dòng, thì bất ngờ gặp dòng nước chảy xiết cuốn mạnh khiến chiếc đò lật úp, toàn bộ người đi trên đò rơi xuống sông.

Các nạn nhân đều bị cuốn ra xa khoảng 100m so với vị trí lật. May mắn, ngay sau khi sự cố xảy ra, chủ chiếc đò kịp lấy áo phao vứt xuống nước, ứng cứu những người bị nạn, người dân phát hiện cũng hô hoán và cùng nhau cứu vớt.

Chiếc đò bị chìm giữa dòng nước xiết. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Trong số 5 người được cứu, em Trần Thị Thảo, học sinh lớp 12 trường THPT Trương Định, TP Quảng Ngãi có dấu hiệu bị đuối nước. Ông Phạm Ngọc Lân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết: “Hiện Thảo đang nằm điều trị ở Khoa Nội yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Do được cứu kịp thời nên bệnh nhân không có dấu hiệu sặc nước hay ảnh hưởng đến đường hô hấp. Tuy nhiên, bệnh nhân này có triệu chứng tay chân co quắp, nói mê sảng do hoảng loạn quá mức. Chúng tôi cho lưu lại viện để theo dõi."

Ông Kiều Tử Trực một người dân sống ở thôn Ân Phú, cho hay: “Nước lũ dâng cao làm tuyến đường duy nhất dài gần 200m vào thôn đã ngập hoàn toàn. Biết là nguy hiểm nhưng bây giờ người dân chúng tôi chỉ con cách qua bên kia sông bằng con đường này thôi. Mong rằng chính quyền địa phương sớm có phương án khắc phục việc này”.

Ông Võ Văn Khương- Chủ tịch UBND xã Tịnh An, cho biết: “Để giải quyết việc đi lại cho người dân, học sinh đi học, vào mùa mưa bão nước lớn, chính quyền địa phương sẽ xin cấp trên điều động canô. Ở thôn Ân Phú thường xuyên bị cô lập mỗi khi nước sông Trà Khúc có nước dâng cao, nhưng do nhu cầu đi lại của hàng trăm hộ dân thôn Ân Phú, không thể cấm đò ngang chở người dân được.

Biết là nguy hiểm nhưng do không có cầu, nên người dân bao lâu nay vẫn phải qua lại đoạn sông nguy hiểm này bằng đò - ảnh Nguyễn Ngọc

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, liên tục từ ngày 30/10 đến 2/11, mực nước sông Trà Khúc dâng cao, khiến hơn 300 hộ dân thôn Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi hoàn toàn bị cô lập.

Thôn Ân Phú nằm ở một gò đất nổi giữa sông Trà Khúc. Cách duy nhất để người dân nơi đây qua sông, đi ra bên ngoài là sử dụng thuyền máy, ghe. Dù địa phương và các cơ quan đã hỗ trợ hàng trăm áo phao để việc qua lại của người dân được đảm bảo an toàn, tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan và không mặc áo phao.

Theo dự báo của Đài Dự báo Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, trong mấy ngày tới Quảng Ngãi nói riêng và khu vực miền Trung nói chung sẽ xuất hiện đượt mưa cực lớn. Người dân hạ lưu các sông cần chú ý lũ ống, lũ quét có thể xảy ra.