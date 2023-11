Kiên Giang: Khởi tố 3 cựu lãnh đạo huyện, bắt giam 10 người

Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa khởi tố 14 đối tượng trong vụ án liên quan Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 10 bị can về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Nguyễn văn Lực (SN 1982), Cán bộ Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện U Minh Thượng; Cao Văn Phước (SN 1970), Giám đốc Công ty Nam Việt (đơn vị thiết kế); Lưu Thành Danh (SN 1983), chủ trì thiết kế thuộc Công ty Nam Việt; Huỳnh Bạch Đằng (SN 1982), Phó Tổng Giám đốc Công ty Huỳnh Ngọc (đơn vị thi công); Phạm Thanh Sơn (SN 1978), chỉ huy trưởng công trình; Trần Vẽ Vang (SN 1985), chỉ huy trưởng công trình; Trần Tuấn Tú (SN 1978), chỉ huy trưởng công trình; cùng 3 cán bộ kỹ thuật đơn vị giám sát thuộc Công ty CEC Lý Trường Kỳ (SN 1980), Nguyễn Hoàng Châu (SN 1985) và Bùi Phước Thiện (SN 1985).

10 bị can bị bắt tạm giam

Cùng hành vi phạm tội như trên, các đối tượng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Ngô Công Tước (SN 1961), nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng; Trần Văn Hùng (SN 1963), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng và Lê Thanh Hải (SN 1982), chỉ huy phó công trình.

Riêng Đoàn Hồng Dinh (SN 1975), nguyên Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng được phê duyệt tổng mức đầu tư là 143 tỉ đồng, được chia thành 9 hạng mục công trình.

Đến thời điểm hiện tại đã nghiệm thu thanh toán tổng số tiền 115,2 tỉ đồng; trong đó chi phí xây dựng 91,9 tỉ đồng, chi phí mua sắm các gói thầu thiết bị 14,1 tỉ đồng, còn lại 9,2 tỉ đồng thanh toán cho các gói thầu rà phá bom mìn, bảo hiểm xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo hành công trình...

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng có ít nhất 18 người bị khởi tố, truy tố và tuyên án

Ngày 13-4-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp nhận tin báo đối với các sai phạm trong thực hiện nói trên.

Ngày 19-6-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và ngày 10-7-2019 khởi tố bổ sung vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Đồng, Đặng Thanh Phong, Châu Văn Mừng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Huỳnh Hoàng Sơn.

Với tổng số tiền thiệt hại do các bị cáo gây ra là hơn 19,4 tỉ đồng, tháng 11-2020, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt các bị cáo Đồng, Phong, Mừng và Sơn tổng cộng 15 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 13-2-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục khởi tố (giai đoạn 2) vụ án để tiến hành điều tra làm rõ đối với 14 cá nhân liên quan.

Cơ quan điều tra xác định ông Ngô Công Tước đã phê duyệt tờ trình xử lý kỹ thuật cắt cọc tường kè giai đoạn 1 gây thiệt hại số tiền trên 3,9 tỉ đồng; xử lý kỹ thuật cắt 2 cột Hội trường UBND huyện sai quy định gây thiệt hại số tiền là trên 260 triệu đồng. Ông Đoàn Hồng Dinh chịu trách nhiệm chung trong việc chỉ đạo thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu sang chỉ định thầu mua sắm 2 gói thầu thiết bị nhà làm việc Huyện ủy và Hội trường huyện gây thiệt hại cho ngân sách tổng số tiền gần 3,2 tỉ đồng. Ông Trần Văn Hùng chịu trách nhiệm chung về các sai phạm trong việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình tường kè giai đoạn 2 không đảm bảo an toàn chịu lực gây thiệt hại cho công trình tính riêng về phần cọc là trên 3,6 tỉ đồng.

