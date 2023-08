Kỷ luật Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang và Chủ tịch UBND TP Phú Quốc

Chiều 25/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về...