Nhiều máy bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài do sương mù

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, từ 19h35 ngày 11/4 đến khoảng 0h ngày 12/4, do ảnh hưởng của mưa phùn, sương mù và tầm nhìn hạn chế, có thời điểm thời tiết dưới điều kiện khai thác, nên nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay khác.

Cụ thể, chuyến bay VJ150 chặng TP HCM - Hà Nội phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và chuyến bay QH146 chặng Đà Nẵng - Hà Nội phải chuyển hướng, quay lại Đà Nẵng.

Sương mù dày đặc ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam.

Cảng Hàng không Nội Bài khẳng định, tỷ lệ chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh do điều kiện thời tiết đã giảm rất nhiều so với trước đây nhờ việc cải tạo, sửa chữa 2 đường cất hạ cánh và đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, phục vụ bay an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 3 ngày từ 11-13/4, khu vực Bắc Bộ xuất hiện những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, độ ẩm trong không khí thường xuyên ở mức hơn 85%, gây ra hiện tượng nồm ẩm khó chịu.

Mưa phùn cộng với sương mù khiến tầm nhìn hạn chế, làm giảm khả năng quan sát, định hướng, định vị của phi công. Điều này làm giảm khả năng điều khiển máy bay cất, hạ cánh chính xác và dễ gây va chạm trên không, va chạm với chướng ngại vật tĩnh không và va chạm với địa hình.

Trong ngành hàng không, hiện tượng gây giảm tầm nhìn được xem là nguy hiểm, có khả năng uy hiếp an toàn bay. Để bảo đảm an toàn hàng không, tổ lái chuyến bay phải tuân thủ chặt chẽ quy trình khai thác, nhanh chóng chuyển hướng máy bay hạ cánh tại sân bay dự bị khi không thể hạ cánh tại sân bay chính thức theo kế hoạch.

