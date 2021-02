Không khí lạnh tràn về, thời tiết 3 miền cuối tuần có gì đặc biệt?

Thứ Sáu, ngày 26/02/2021 06:30 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (26/2), miền Bắc sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, sương mù. Đến khoảng chiều tối và đêm nay, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, gần sáng và ngày 27/2 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều nay, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào; từ gần sáng ngày 27/2, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ.

Ngày 27/2 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời chuyển lạnh.

Do không khí lạnh lần này có cường độ yếu nên khoảng từ ngày 28/2, nắng bắt đầu trở lại ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; riêng khu vực Đông Bắc Bộ vẫn có mưa nhỏ vài nơi, trời âm u.

Các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào, thời tiết chủ đạo ít mưa, ngày nắng. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần có nơi có nắng nóng trên 35 độ C.

