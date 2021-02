Đợt mưa dông dịp cận Tết ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 19:15 PM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ đã mưa dông suốt 2 ngày qua, có nơi đã xảy ra mưa tuyết và mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (9/2, tức 28 tháng Chạp), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến trong 18h qua (tính từ 19h ngày 8/2 đến 13h ngày 9/2) tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 50mm như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 61mm, Bắc Ninh 58mm...

Miền Bắc có mưa dông dịp cận Tết Tân Sửu 2021 do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh hoạ.

Dự báo, từ đêm nay (9/2), bộ phận không khí lạnh này suy yếu và di chuyển dần sang phía Đông.

Trong đêm nay (9/2), phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, tuy nhiên lượng mưa sẽ giảm dần. Tổng lượng mưa trong 12 giờ tới ở mức 10-30mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 9-12 độ C.

Bắt đầu từ trưa chiều mai (10/2 tức 29 tháng Chạp) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng đẹp, riêng từ Quảng Bình trở xuống trời âm u và có mưa rải rác.

Nhiệt độ ở Bắc Bộ ngày mai thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 16-19 độ C. Bắc Trung Bộ thấp nhất 14-18 độ C, cao nhất 18-24 độ C. Những ngày tiếp theo đến Tết Nguyên đán, nhiệt độ ở 2 khu vực này tăng dần, trời nắng đẹp.

Đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; Biển động; Sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 8 và 9/2, trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) đã có tuyết rơi trắng xoá, thậm chí có chỗ tuyết rơi dày khoảng 60-70cm, tạo nên cảnh quan vô cùng đẹp mắt trong dịp cận Tết.

Báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, từ đêm 7/2 đến nay, mưa đá kèm dông lốc cũng đã gây một số thiệt hại cho một số nơi ở Lai Châu. Hậu quả làm 34 nhà tốc mái.

