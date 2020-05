Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa dông, xua tan nắng nóng

Chủ Nhật, ngày 10/05/2020 22:24 PM (GMT+7)

Một đợt không khí lạnh tràn về gây mưa dông cho khu vực miền Bắc, chấm dứt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua tại khu vực này.

Không khí lạnh khiến miền Bắc có mưa dông, xua tan đi nắng nóng, oi bức. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ lúc 13h trưa nay phổ biến 34-37 độ C; riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo, ngày mai (11/5), nắng nóng vẫn còn diễn ra tại các tỉnh Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Từ ngày 12/5, nắng nóng suy giảm dần.

Còn đối với khu vực miền Bắc, do ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh nên từ đêm nay (10/5) đến ngày 12/5, có mưa dông diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Từ mai (11/5) đến ngày 12/5, mưa dông mở rộng xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Mưa xuống sẽ làm dịu bớt đi nắng nóng, ngột ngạt nhiều ngày qua ở miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, mưa xuống sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, người dân cần đặc biệt đề phòng những cơn dông lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày 12/5, trời không còn nắng nóng, oi bức, thay vào đó, mưa dông có thể xảy ra bất chợt lúc nào. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 11-13/5, nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Nguồn: http://danviet.vn/khong-khi-lanh-tran-ve-mien-bac-chuyen-mua-dong-xua-tan-nang-nong-502020105222...Nguồn: http://danviet.vn/khong-khi-lanh-tran-ve-mien-bac-chuyen-mua-dong-xua-tan-nang-nong-50202010522253321.htm