Khởi tố, bắt tạm giam tài xế tông tử vong 3 mẹ con ở Nghệ An

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 10/3, Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".

Tài xế Quân là người đã điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn khiến chị N.T.H (SN 1997) và 2 con tử vong, 1 người bị thương vào sáng 6/3 ở xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 7h05 cùng ngày, tài xế Nguyễn Duy Quân điều khiển xe tải lưu thông trên đường tỉnh 542E.

Khi đi đến xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An), xe tải va chạm với xe máy mang biển số Nghệ An do chị H. điều khiển, chở theo 3 người con.

Vụ tai nạn khiến chị H, cháu H.V.B. (SN 2014) và cháu H.K.O. (SN 2016) tử vong. Còn cháu H.V.Tr. (SN 2018) bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị H. đang chở 3 con đi học.

