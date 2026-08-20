Khảo sát vị trí được cho là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh (con gái liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai) vừa qua đã gửi đơn kiến nghị xác minh khu vực chôn cất của mẹ mình. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ngày 20/8, Bộ Tư lệnh TPHCM có văn bản đề nghị UBND phường Tân Định tổ chức thu thập thông tin, khảo sát, xác minh vị trí được cho là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, trên cơ sở tài liệu, thông tin và kiến nghị do gia đình cung cấp.

Thông tin trên được Bộ Tư lệnh TPHCM cung cấp cho Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố, liên quan đến đề nghị của phóng viên về việc xác minh, công nhận vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, đơn vị đã tiếp nhận đơn kiến nghị của bà Lê Nguyễn Hồng Minh, đề nghị xác minh và công nhận vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong đơn, bà Minh bày tỏ tâm nguyện đề xuất các cơ quan chức năng xem xét, xác nhận vị trí chôn cất và lập phương án tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Sau khi tiếp nhận đơn, Bộ Tư lệnh TPHCM đã có văn bản đề nghị UBND phường Tân Định tổ chức thu thập thông tin, khảo sát và xác định vị trí được cho là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.

Việc khảo sát, xác minh được thực hiện trên cơ sở thông tin, tài liệu và kiến nghị do gia đình cung cấp.

Liên quan đến việc lập phương án tưởng niệm, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ căn cứ vào kết quả khảo sát, xác minh của UBND phường Tân Định và các cơ quan chức năng.

Nếu xác định được vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định.