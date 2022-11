Khánh Hoà có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 1-11, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: ANKH.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm Thượng tá Trần Minh Trúc, Trưởng Phòng Tham mưu giữ chức vụ phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa từ ngày 1-11-2022.

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm cho ông Trần Minh Trúc từ thượng tá lên đại tá.

Đại tá Trần Minh Trúc (45 tuổi, quê Bình Định) giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu từ tháng 8-2021.

Trước đó, ông Trúc là Trưởng phòng Ngoại tuyến Công an tỉnh Khánh Hòa.

