Khẩn cấp mua vaccine cho 1.500 lao động trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 07:45 AM (GMT+7)

Hiện nay, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có 250 người liên quan đến các trường hợp dương tính với SAR - CoV-2.

Các gói cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn thi công 3 ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ dự án

Hôm nay (11/6), Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận có văn bản gửi UBND tỉnh Tiền Giang đề cập đến tình hình thực hiện dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đặc biệt là vấn đề dịch bệnh đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thi công tại dự án.

Đại diện Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận cho biết, dự án đang triển khai thi công 31/36 gói thầu xây lắp, 5 gói thầu còn lại gồm trạm thu phí, ITS, chiếu sáng, cầu vượt và đường gom bổ sung sẽ triển khai theo tiến độ. Lũy kế sản lượng toàn dự án đạt khoảng 70%, tăng 60% so với thời điểm tháng 3/2019.

Hiện diễn biến dịch Covid-19 rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công của công trình. Đến thời điểm chiều 11/6, dự án có 250 người liên quan đến các trường hợp dương tính với SAR - CoV-2. Trong đó, 76 người thực hiện cách ly tập trung và 163 người thực hiện cách ly tại chỗ. Tại 2 gói thầu XL-11A, XL-13 đang được phong tỏa bởi các lực lượng chức năng.

“Với thực trạng bất khả kháng do dịch bệnh Covid -19 có thể gây tâm lý bất an cho người lao động đang tham gia thi công, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành dự án”, đại diện doanh nghiệp dự án thông tin và kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang có ý kiến với Bộ Y tế xem xét hỗ trợ mua vaccine phòng chống Covid -19 cho khoảng 1.500 người là cán bộ công nhân dự án. Kinh phí nguồn vaccine sẽ do doanh nghiệp dự án chi trả.

Để đối phó với tình hình trước mắt, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã chỉ đạo một ekip nhân sự của Tập đoàn Đèo Cả được điều phối từ các vùng dự án không bị ảnh hưởng dịch bệnh lập tức trám vào các vị trí đang phải cách ly y tế tiếp tục điều hành dự án, để mọi hoạt động không bị ngưng trệ.

Được biết, ngay từ những ngày đầu dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Ban điều hành dự án đã quán triệt cán bộ công nhân viên dự án tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh của Bộ Y tế, các chỉ thị, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, đồng thời xây dựng các kịch bản ứng phó khi dịch bệnh xảy ra.

Cụ thể, Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch; Ban điều hành dự án được phân công gồm một phó chủ tịch và một tổng giám đốc đồng điều hành; sử dụng phần mềm Zoom Meeting để làm việc online; bố trí hệ thống họp trực tuyến, hạn chế tối đa việc di chuyển của người lao động...

Đồng thời, doanh nghiệp dự án đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công, tư vấn giám sát khoanh vùng dịch, bố trí nhân sự phù hợp, tăng cường máy móc thiết bị để thi công 3 ca cả ngày và đêm, nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu phải hoàn thành thông xe kỹ thuật trong tháng 11/2021.

Cùng với việc đối phó với dịch bệnh, để xử lý khó khăn do nguồn vật liệu khan hiếm, doanh nghiệp dự án chủ động cùng nhà thầu xây dựng nhu cầu, tiến độ sử dụng vật liệu, báo cáo UBND tỉnh Tiền Giang hỗ trợ làm việc với các địa phương liên quan để ưu tiên cung cấp vật liệu. Ngoài ra, doanh nghiệp dự án cũng đã thực hiện quy trình kiểm soát vật liệu đá từ nguồn đến chân công trình, xây dựng văn phòng kiểm soát chất lượng vật liệu tại mỏ để chủ động trong công tác sản xuất, tập kết vật liệu theo tiến độ.

Ngay từ cuối năm 2020, doanh nghiệp dự án chỉ đạo nhà thầu ký hợp đồng đặt cọc mua sắm với các nhà cung cấp nhất là sắt thép và nhựa đường nhằm bình ổn giá, hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của việc tăng giá đột biến, đến nay nguồn vật liệu dự án được đảm bảo, nguồn đất đắp bao cũng được vận chuyển từ Đồng Nai đến dự án để tập kết trước mùa mưa.

