Khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-02D ở Phú Yên

Cuộc khám xét được thực hiện theo văn bản ngày 15/3 của Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên gửi Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt, về việc yêu cầu doanh nghiệp này cung cấp đồ vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự “Nhận hối lộ” xảy ra trong 3 năm (2020-2022) tại Trung tâm đăng kiểm 78-02D.

Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt đồng thời là Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-02D

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên yêu cầu cung cấp các tài liệu, hồ sơ : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt và Trung tâm đăng kiểm 78-02D, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động, hợp đồng lao động, phân công nhiệm vụ đăng kiểm viên, nhân viên, các quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ, kế toán, thủ quỹ. Bên cạnh đó, Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt còn phải cung cấp toàn bộ hồ sơ, dữ liệu điện tử; bản gốc tài liệu, chứng từ, hồ sơ tài chính kế toán kể từ khi hình thành Trung tâm 78-02D cho đến nay (15/3).

Phó Giám đốc Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt cùng nhiều nhân viên nghe Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên công bố văn bản yêu cầu cung cấp đồ vật, tài liệu

Cuộc khám xét có sự chứng kiến của ông Phan Trung Hiếu (SN 1976, trú ở xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt cùng các nhân viên kế toán, thủ quỹ, đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 78-02D. Kết thúc cuộc khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã lập biên bản tạm giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, máy tính…

Tổ công tác của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khém xét và thu giữ hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm đăng kiểm 78-02D. Ảnh: Nguyên Khang.

Được biết, Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt do ông Phan Đình Thám làm Giám đốc, bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền là kế toán trưởng. Trung tâm đăng kiểm 78-02D của doanh nghiệp này là một trong 3 cơ sở hoạt động đăng kiểm xe cơ giới ở Phú Yên. Hai cơ sở còn lại là Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-03D của Chi nhánh Công ty TNHH Petro dầu nhờn GS Cao Nguyên, có trụ sở giao dịch tại km 1319+300 quốc lộ 1A, xã An Chấn, huyện Tuy An và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-01S thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên, có trụ sở giao dịch ở đường Nguyễn Tất Thành, phường 9, TP Tuy Hòa.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/kham-xet-trung-tam-dang-kiem-xe-co-gioi-78-02s-o-phu-yen-i686699...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/kham-xet-trung-tam-dang-kiem-xe-co-gioi-78-02s-o-phu-yen-i686699/