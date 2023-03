Cảnh sát giao thông làm gì ở trung tâm đăng kiểm?

Hỗ trợ một số công đoạn

Sáng nay (13/3), có 50 CSGT được hỗ trợ tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hà Nội để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông, hỗ trợ một số công đoạn kiểm tra phương tiện, còn các thủ tục ký tá vẫn do phía đăng kiểm đảm nhiệm.

Một cán bộ CSGT Công an tỉnh Hoà Bình (giấu tên) làm nhiệm vụ tại khu vực Trung tâm đăng kiểm 2903S cho biết, anh được điều động đến đây để phân luồng, giải toả các phương tiện dừng đỗ trước cổng ra vào trung tâm đăng kiểm.

Cũng được điều động tới hỗ trợ trung tâm nêu trên, một CSGT công tác ở Công an tỉnh Thái Nguyên (giấu tên) cho biết, công việc của anh là hỗ trợ việc kiểm tra số khung, số máy, đèn còi. Còn lại các công đoạn như kiểm tra động cơ, khí thải, vành, lốp…do lực lượng đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm đảm nhiệm.

Hình ảnh CSGT tại Trung tâm đăng kiểm 2903S ở Nam Từ Liêm. Ảnh: Đ.H

Đại uý Dương Danh Tuấn - cán bộ đăng ký xe PC08 Công an tỉnh Bắc Ninh (được điều động hỗ trợ công việc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V, Thanh Trì, Hà Nội) cho hay: "Chúng tôi được tập huấn và cấp thẻ kiểm định viên. Công việc hôm nay phối hợp với đăng kiểm viên kiểm tra hệ thống lái, gầm và khí thải, ánh sáng... Nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm hết mình nhằm giải quyết tồn đọng tránh ùn tắc phương tiện cho người dân".

Trao đổi thêm với PV Tiền Phong, thiếu tá Bế Ngọc Tú - cán bộ Phòng PC08 Công an tỉnh Cao Bằng (được điều động hỗ trợ công việc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V, Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ, công việc hằng ngày của anh là làm nhiệm vụ đăng ký, đăng kiểm phương tiện cơ giới trong lực lượng công an nên không gặp phải vướng mắc, khó khăn gì khi thực hiện hỗ trợ cho trung tâm đăng kiểm. Hôm nay là ngày đầu anh nhận nhiệm vụ và có mặt từ 7h30 để bắt đầu công việc kiểm tra ở công đoạn đầu như nhận dạng xe, đối chiếu số khung, số máy, có dấu hiệu tác động tẩy xoá, đục lại hay không và kiểm tra kích thước bề ngoài của xe...

Vẫn quá tải

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên tại một số trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội vào sáng 13/3 cho thấy, mặc dù có sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, nhưng các tài xế vẫn phải vật lộn để có thể chen vào hàng đợi lấy số thứ tự đăng kiểm.

Tuy nhiên, với số lượng tài xế đông đảo và không có sự phối hợp giữa lực lượng CSGT và đăng kiểm, rất nhiều tài xế vẫn không thể lấy được số thứ tự đăng kiểm cho phương tiện của mình. Thậm chí có tài xế đã đến trung tâm đăng kiểm lần thứ ba nhưng vẫn phải ra về tay trắng sau nhiều giờ chờ đợi mệt mỏi.

Cánh cổng trung tâm đăng kiểm đã đóng lại với hàng dài tài xế chờ đợi.

Điển hình, tại Trung tâm đăng kiểm 2903S ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã phát hết số phiếu cho tài xế vào khoảng 9h30 sáng nay và cánh cửa trung tâm này đã đóng lại. Phía trên cổng ra vào được treo biển thông báo về thời gian lấy số phiếu hẹn đăng kiểm cho những ngày tiếp theo.

Tài xế Trần Văn N. ở Đại Mỗ, Hà Đông cho biết, anh đã đến đây lần thứ ba nhưng không thể lấy được số thứ tự, bởi không chen nổi. Trong khi đó, hàng trăm tài xế vẫn đang chờ đợi ngoài cửa trung tâm đăng kiểm, hy vọng có thể lấy được số thứ tự đăng kiểm cho chiếc xe của mình.

Tương tự tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V (Thanh Trì, Hà Nội) lượng phương tiện đến đăng kiểm khá đông; ô tô xếp hàng dài từ khu vực đường QL1A vào trung tâm đăng kiểm.

Anh Bùi Xuân Thế - đăng kiểm viên cho biết, phát số theo ngày sẽ tránh việc người dân bức xúc. "Hiện tại các đồng chí CSGT hỗ trợ rất nhiều, phụ giúp nhanh hơn, hy vọng một số ngày tới có thêm đăng kiểm viên sẽ mở thêm dây chuyền phục vụ người dân nhiều hơn. Một ngày trung tâm phục vụ được 80-90 phương tiện/ 1 dây chuyền" - anh Thế thông tin.

"Tôi cảm thấy nhu cầu đăng kiểm phương tiện của người dân khá là cao và sẽ cố gắng hết mình và phối hợp với bên trung tâm đăng kiểm phục vụ người dân một cách tối đa, làm hết công suất, quá thời gian làm việc hành chính... đáp ứng nhu cầu người dân mong đợi" - thiếu tá Bế Ngọc Tú nói.

Ông Trần Đình Chiến - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V cho biết, lực lượng CSGT hỗ trợ kiểm định viên mọi thứ nhanh hơn, giúp giảm thời gian đăng kiểm cho người dân.

"Chúng tôi phát số theo ngày, tạm thời giải quyết tình trạng ùn tắc tại trung tâm đăng kiểm. Sắp tới khi có thêm người sẽ mở thêm một dây chuyền kiểm định đáp ứng nhu cầu của người dân"- ông Chiến nói.

Theo ông Chiến, cán bộ trung tâm đăng kiểm sẽ làm hết công suất, thường đến 18h để giải quyết lượng xe đăng kiểm và những xe chưa đạt cần kiểm tra lại.

Các tài xế cho rằng, cơ quan chức năng cần phải có những giải pháp tốt hơn để đảm bảo việc đăng kiểm xe được diễn ra một cách thuận lợi và an toàn hơn. Việc tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng CSGT và đăng kiểm, tăng số lượng trung tâm đăng kiểm và nâng cao năng lực đăng kiểm là những giải pháp có thể được thực hiện để giải quyết tình trạng này.

Dưới đây là một số hình ảnh do nhóm phóng viên ghi nhận tại Trung tâm đăng kiểm 2903S và 29-01V.

Những tài xế may mắn lấy được số thứ tự đang chờ lực lượng chức năng đăng kiểm cho phương tiện của mình tại Trung tâm đăng kiểm 2903S. Ảnh: Đ.H

Tài xế ngao ngán khi làm thủ tục đăng kiểm tại Trung tâm 2903S. Ảnh: Đ.H

Những chiếc ô tô xếp hàng dài chờ đăng kiểm tại Trung tâm 2903S. Ảnh: Đ.H

Ảnh chụp tại Trung tâm 29-01V.

Các công đoạn kiểm định phương tiện có sự phối hợp giữa lực lượng CSGT và đăng kiểm.

Đại uý Tuấn và đăng kiểm viên hỗ trợ, hướng dẫn kiểm tra hệ thống gầm xe.

Theo người dân, sau khi lấy số họ phải chờ đợi khoảng 4 tiếng, tuy nhiên, khi đến công đoạn đăng kiểm khá nhanh.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, từ tháng 10/2022 đến nay, cơ quan điều tra đã khám xét 68 trung tâm đăng kiểm, trong đó 55/281 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phải tạm nghỉ, dừng hoạt động. Riêng ở Hà Nội và TP HCM, đã có 79 dây chuyền kiểm định xe cơ giới phải tạm nghỉ, dừng hoạt động.

Bên cạnh đó, việc bị khởi tố và bắt tạm giam của hơn 400 lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đã dẫn đến thiếu hụt trầm trọng lực lượng đăng kiểm để thực hiện nhiệm vụ.

