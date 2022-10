Thêm 2 người bị bắt vụ nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm 66-02D

Quá trình điều tra, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã bắt thêm 2 người.

Ngày 26-10, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 66-02D và 3 nhân viên cùng về tội nhận hối lộ.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện Châu Thành đã bắt thêm Kim Thị Huỳnh Duy (32 tuổi, nhân viên trung tâm) và Trần Lập Nghĩa (47 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Công an xác định hai người này là đồng phạm và đã ra quyết định khởi tố bị can.

Như PLO đưa tin qua nguồn tin tố giác tội phạm, chiều 14-10, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh bắt quả tang bốn người của trung tâm đang nhận 900.000 đồng của các tài xế để bỏ qua lỗi các xe ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm.

Nguyễn Thành Nguyễn cùng 3 nhân viên trung tâm bị bắt quả tang nhận hối lộ. Ảnh: CAĐT

Những người bị bắt quả tang gồm Nguyễn Thành Nguyễn (32 tuổi, Giám đốc Trung tâm), ba nhân viên gồm: Trần Thị Ngọc Dung (53 tuổi), Lê Minh Nhí (27 tuổi) và Trần Thanh Nhã (49 tuổi).

Qua làm việc, bước đầu những người này khai đã đã thống nhất thu tiền “phí phụ thu” (tiền hối lộ) của chủ các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt với mức thu từ 300.000 đến 1,2 triệu đồng, tùy theo lỗi của mỗi xe.

Riêng trong ngày bắt quả tang, nhóm này đã đăng kiểm 44 phương tiện, thu "phí ngoài luồng" là 20,5 triệu đồng.

Trần Lập Nghĩa. Ảnh: CAĐT

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 66-02D thuộc Công ty TNHH MTV Đức Khôi tọa lạc xã An Nhơn, huyện Châu Thành.

Trung tâm chịu sự quản lý, giám sát trực tiếp của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Sau khi sự việc xảy ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã đình chỉ tham gia hoạt động xe cơ giới đối với các đăng kiểm viên và toàn bộ Trung tâm đăng kiểm này.

