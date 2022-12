Khách du lịch 'bụi' bị trấn lột ở hồ Trị An: "Không đóng tiền, coi có yên được không?

Công an sẽ triệt xóa hiện tượng trấn lột này Ngày 22-12, tại cuộc họp báo thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói về vụ việc khách du lịch “bụi” bị trấn lột ở hồ Trị An. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho hay sự việc này là có thật, công an đã nắm trước và đang tổ chức trinh sát, đã xác định được một số người và đang có kế hoạch để đấu tranh xử lý theo quy định pháp luật, Công an huyện Vĩnh Cửu đã xác minh, xác định được đối tượng. “Chúng tôi đã xác định được đối tượng rồi và không thể để vấn đề này xảy ra được, sẽ triệt xóa hiện tượng này...”- Giám đốc công an Đồng Nai nói. Trước đó, ngày 7-12, sau khi tiếp nhận thông tin của báo Pháp Luật TP.HCM về việc các nhóm trấn lột du khách ở lòng hồ Trị An, ông Nguyễn Văn Thuộc, Bí thư huyện Vĩnh Cửu, khẳng định: Tuyệt đối không cho phép tác động đến diện tích đất lâm nghiệp ven lòng hồ thủy điện Trị An. Việc kinh doanh, buôn bán, dựng lán trại để cho khách lưu trú ven lòng hồ Trị An là bất hợp pháp. Riêng thông tin nhiều nhóm tổ chức thu tiền bãi của người dân đến cắm trại, dã ngoại, ông Thuộc chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Cửu vào cuộc xử lý ngay. Một cán bộ chỉ huy Công an huyện Vĩnh Cửu cũng cho hay, cơ quan này đã nắm vụ việc. Đơn vị này cũng đã xác minh và lên phương án xử lý những thanh niên có hành vi thu tiền của khách du lịch “bụi”. Đến chiều 15-12, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Cửu cho biết đơn vị này đã có kế hoạch xử lý dứt điểm tình trạng thu tiền của khách du lịch cắm trại, dã ngoại nói trên.