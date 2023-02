Kẹt xe nghiêm trọng qua hiện trường TNGT chết người ở vòng xoay An Sương

Chiều 8/2, Công an quận 12, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan vẫn đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực vòng xoay An Sương khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Trưa cùng ngày, xe container kéo theo thùng hàng loại 40 feet lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ An Lạc về Suối Tiên. Khi đến khu vực vòng xoay An Sương (quận 12, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển.

Cú va chạm khiến người đàn ông cùng xe máy ngã xuống đường và bị xe container kéo đi một đoạn dài. Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong, xe máy biến dạng.

Kẹt xe nghiêm trọng qua khu vực vòng xoay An Sương

Do ảnh hưởng của vụ tai nạn, giao thông trên Quốc lộ 1 theo hướng An Lạc đi Suối Tiên và đường Trường Chinh theo hướng trung tâm thành phố đi Tây Ninh xảy ra ùn tắc kéo dài.

Công an quận 12 trích xuất camera xung quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân.

