Kết thúc tìm kiếm máy bay Yak 130 rơi tại Đắk Lắk

Tình trạng sức khỏe của phi công đã ổn định và được chuyển từ khoa cấp cứu đến khoa điều trị theo yêu cầu của bệnh viện.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, tiếp cận khu vực máy bay rơi.

Theo Thạc sỹ, Bác sỹ Chuyên khoa II Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viên Đa khoa Phú Yên, khi được đưa đến Bệnh viện lúc 9h ngày 28/1, phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn Không quân 940 bị chấn thương nhẹ vùng mặt và xây xước vùng hàm mặt, ngực và hai tay; sưng đau gò má trái, đau vai phải và ngực phải nhưng không nghiêm trọng. Bệnh viện đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để cấp cứu, điều trị và đến 15g chiều nay 28/1, sức khỏe của phi công đã ổn định và được chuyển về khoa điều trị theo yêu cầu để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó lúc 07h27 cùng ngày, Trung úy Đinh Thành Trung, Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, điều khiển máy bay Yak-130 thực hiện bài huấn luyện theo kế hoạch của Trung đoàn. Sau gần 20 phút luyện tập, máy bay gặp sự cố kỹ thuật, mất liên lạc tại núi Hòn Vinh, khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Khi vụ việc xảy ra, phi công Đinh Thành Trung đã nỗ lực xử lý sự cố nhưng không khắc phục được nên đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư để đảm bảo an toàn người dân và tài sản. Khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị phối hợp chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lực lượng trên 100 người, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để tiếp cận vị trí máy bay gặp sự cố và đã tìm thấy hộp đen máy bay. Hiện, các đơn vị chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân sự cố.