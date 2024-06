Kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố 34 bị can

Ngày 5-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an là đơn vị thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên sơ thẩm. Ảnh: NLĐO

Theo đó, Căn cứ Khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cùng ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Thông báo gửi Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự. Do vụ án có số lượng người bị hại lớn, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết về việc kết thúc điều tra vụ án nêu trên.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, ngày 11-4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; tử hình về tội "Tham ô tài sản" và 20 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là tử hình.

Xử phạt bị cáo Chu Lập Cơ 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Xử phạt bị cáo Trương Huệ Vân 17 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Xử phạt bị cáo Dương Tấn Trước 11 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Xử phạt bị cáo Trần Thị Mỹ Dung 16 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Xử phạt bị cáo Nguyễn Cao Trí 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Bản án buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường gần 674.000 tỉ đồng cho SCB.

Bản án xác định trong suốt 10 năm thâu tóm SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10-2022, nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.000 tỉ đồng gốc và lãi.

Đến nay, ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan, có nhiều bị cáo, người có quyền nghĩa vụ liên quan kháng cáo.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]