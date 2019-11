Huy động xe bọc thép BRDM-2 ứng cứu dân trong bão số 6

Chủ Nhật, ngày 10/11/2019 16:47 PM (GMT+7)

Quân khu 5 và Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã huy động 2 xe thiết giáp BTR125 sẵn sàng chờ lệnh ứng cứu dân trong tình huống xấu khi bão số 6 đổ bộ.

Xe bọc thép BRDM-2 được huy động sẵn sàng giúp dân trong bão số 6. Ảnh: Tr.Định

"Hiện tại, xe đang tập kết tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẵn sàng ứng phó cơn bão số 6. Trước đó, để ứng phó với bão số 6, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thành lập trạm chỉ huy tiền phương để chỉ đạo các tỉnh Nam miền Trung ứng phó với bão”, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định cho biết.

Liên quan đến tình hình ứng phó bão số 6, đến 11h30 trưa 10/11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã phối hợp với ngành chức năng của địa phương sơ tán 9.757 người dân ở các huyện có nguy cơ ảnh hưởng do bão đến nơi an toàn; khắc phục 150m kè sạt lở tại khu vực tuyến biển Nhơn Hải (TP Quy Nhơn), đưa 21 bè, 211 lồng nuôi thủy sản đến nơi an toàn, chằng chống nhà cửa 433 hộ dân.

Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định huy động 2 xe bọc thép BRDM-2 sẵn sàng chờ lệnh ứng cứu dân trong tình huống xấu khi bão số 6 đổ bộ. Ảnh: Tr.Định

Theo tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, hồi 10h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa lớn và gió giật mạnh.

Trước đó, chiều tối 9/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã hoàn thành việc thiết lập Sở chỉ huy của Quân khu tại Bộ CHQS tỉnh Bình Định nhằm ứng phó bão số 6. Tỉnh Bình Định cũng đã huy động hơn 3.700 cán bộ chiến sỹ quân đội, công an và có sự hỗ trợ của Quân khu 5 xuống các địa phương ven biển, vùng ngập lụt giúp dân ứng phó với bão số 6.

BRDM-2 là dòng xe thiết giáp trinh sát có khả năng lội nước do Liên Xô chế tạo từ năm 1962 đến năm 1989 với số lượng xuất xưởng 7.200 chiếc nhằm thay thế cho BRDM-1. BRDM-2 còn có tên định danh khác là BTR-40PB.

BRDM-2 có trọng lượng 7,7 tấn, chiều dài 5,75 m, chiều rộng 2,37 m, chiều cao 2,31 m. Giáp của xe có độ dày 14 mm ở phần mũi, 10 mm xung quanh và phía trước tháp pháo, 7 mm hai bên hông và phần sau cũng như nóc tháp pháo, 5 mm ở phần thân trên.