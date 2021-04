Hôm nay, xử vụ 'đất vàng' ở 2-4-6 Hai Bà Trưng

Cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn Theo VKS, cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa thực hiện hành vi đồng phạm giúp sức cho bị cáo Vũ Huy Hoàng; trực tiếp ký các văn bản chấp thuận chủ trương cho Sabeco thực hiện dự án bất động sản, không phải là ngành nghề kinh doanh chính; chấp thuận cho liên kết thành lập công ty cổ phần làm chủ đầu tư dự án và chuyển giao khu đất cho công ty cổ phần không phải doanh nghiệp nhà nước… Hành vi của bà Thoa phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên, do bà Thoa đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can và quyết định truy nã đối với cựu thứ trưởng Bộ Công Thương; khi nào bắt được sẽ xử lý sau.