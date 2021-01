Hôm nay, Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên

Thứ Hai, ngày 25/01/2021 07:08 AM (GMT+7)

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, sáng 26-1, Đại hội XIII sẽ khai mạc chính thức tại hội trường.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến sẽ diễn ra trong chín ngày, từ 25-1 đến 2-2 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình ở thủ đô Hà Nội.

Hôm nay (25-1), Đại hội XIII sẽ diễn ra phiên trù bị. Trước khi diễn ra phiên trù bị, 1.587 đại biểu dự Đại hội XIII sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại phiên họp này sau đó, đại hội sẽ thông qua chương trình của phiên họp trù bị, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…

Công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng đã hoàn tất những khâu cuối cùng. Trong ảnh: Đoàn nghi lễ quân đội đã sẵn sàng phục vụ đại hội trong những ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Để chuẩn bị cho ngày tập trung về Hà Nội, từ cuối tháng 12-2020, các đoàn đại biểu đã bắt đầu nhóm họp, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương về thành lập các đoàn đại biểu dự Đại hội XIII cùng việc cử trưởng đoàn và phân công các ủy viên Trung ương dự sinh hoạt tại các đoàn đại biểu.

Đại biểu ở các đoàn cũng được phổ biến thông báo của Bộ Chính trị về một số vấn đề chuẩn bị Đại hội XIII; góp ý dự thảo Quy chế làm việc cũng như Quy chế bầu cử Đại hội XIII.

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, các đoàn đã thống nhất phân công nhiệm vụ trong nội bộ đoàn, quán triệt một số yêu cầu về sinh hoạt đoàn, công tác phòng, chống COVID-19... Với yêu cầu cao trong công tác phòng dịch, toàn bộ đại biểu dự Đại hội XIII và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt thời gian diễn ra đại hội mà không ăn, nghỉ bên ngoài khu vực quy định cũng như nhà riêng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ đại biểu và khách mời được ban tổ chức đặc biệt quan tâm với sự chuẩn bị tối ưu nhất.

Liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho đại hội, chiều 23-1, đoàn công tác của Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội XIII của Đảng do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị bảo đảm an ninh trật tự của các đơn vị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Đoàn đã kiểm tra công tác tại một số tổ, chốt và Trung tâm Thông tin chỉ huy của Tiểu ban An ninh trật tự bảo vệ Đại hội XIII của Đảng; kiểm tra công tác triển khai lực lượng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; kiểm tra Ban chỉ huy của Công an TP Hà Nội và một số đơn vị...

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thành viên tiểu ban phải thường xuyên cập nhật, nắm chắc thông tin, tình hình, kiểm tra, đánh giá, rà soát, kịp thời bổ sung các kế hoạch, phương án; đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng đơn vị, cá nhân; dự báo và có phương án cụ thể, chi tiết trong việc xử lý, giải quyết các tình huống phát sinh.

Còn trước đó, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa với hàng trăm kế hoạch, phương án bảo vệ Đại hội XIII của Đảng.

Bộ Công an đã ban hành một phương án tổng thể, chín phương án cụ thể về xử lý các tình huống khủng bố, tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng.

Cụ thể, toàn lực lượng sẽ tổ chức trực, ứng trực ở cấp độ cao nhất, tất cả các đơn vị, địa phương trọng điểm tổ chức trực 100% quân số; các hoạt động tuần tra vũ trang, rà quét phát hiện, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật được thực hiện với tần suất dày hơn, liên tục, nhất là tại những địa bàn tiềm ẩn phức tạp, kể cả trên không gian mạng…

Đặc biệt, ngay trước và trong thời điểm diễn ra đại hội, lực lượng công an bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tạo thành nhiều vòng, nhiều lớp với thế trận chặt chẽ, bảo vệ nghiêm ngặt nơi tổ chức đại hội và địa điểm lưu trú của đại biểu dự đại hội...

