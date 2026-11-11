Hoàng Nhật Nam - Cựu cầu thủ U23 Việt Nam vừa bị C02 xác định liên quan đường dây dàn xếp tỷ số ở CLB Long An, là ai?

Theo thông tin điều tra được công bố ngày 11/11/2026, Hoàng Nhật Nam bị xác định tham gia thỏa thuận, tác động để một số cầu thủ Long An thi đấu dưới sức, phục vụ hoạt động cá độ của nhóm đối tượng do Vũ Chí Công cầm đầu. Vậy Hoàng Nhật Nam là ai và vai trò của người này trong vụ việc như thế nào?

Hoàng Nhật Nam bị xác định có vai trò gì trong đường dây dàn xếp tỷ số?

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao và dàn xếp tỷ số hoạt động tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên cùng một số địa phương khác. Đối tượng bị xác định cầm đầu là Vũ Chí Công, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, cư trú tại TP.HCM.

Hoàng Nhật Nam. Ảnh: Định Hướng FC.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện CLB Long An, cùng cựu cầu thủ Hoàng Danh Ngọc liên hệ, thỏa thuận với một số cầu thủ của đội bóng miền Tây. Mục đích là khiến các cầu thủ thi đấu dưới sức, thực hiện theo kịch bản đã thống nhất để nhóm của Công có thể đặt cược và hưởng lợi từ hoạt động cá độ.

Thông tin này khiến Hoàng Nhật Nam trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất trong vụ việc, bởi người này có mối liên hệ trực tiếp với môi trường bóng đá chuyên nghiệp và hoạt động của CLB Long An.

Hoàng Nhật Nam là ai?

Hoàng Nhật Nam sinh ngày 3/4/1990 tại Thái Bình, là cựu tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Nam Định. Anh từng được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thành Nam và được truyền thông gọi bằng biệt danh “thần đồng bóng đá Nam Định”. Đặc biệt, Hoàng Nhật Nam là em trai song sinh của Hoàng Danh Ngọc, cựu tiền vệ từng khoác áo nhiều đội bóng tại V.League và các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Hoàng Nhật Nam sớm bộc lộ năng khiếu bóng đá và được đôn lên đội một Nam Định khi mới 17 tuổi. Năm 2006, anh là thành viên đội tuyển U17 Việt Nam giành chức vô địch U17 Đông Nam Á dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng. Năm 2008, tiền vệ này tiếp tục được triệu tập lên U23 Việt Nam tham dự Merdeka Cup. Đến năm 2011, anh có thêm những dấu ấn đáng nhớ khi cùng U21 Nam Định vô địch giải U21 quốc gia và cùng U21 Báo Thanh Niên Việt Nam đăng quang tại giải U21 quốc tế.

Ở vị trí tiền vệ, Hoàng Nhật Nam được đánh giá cao nhờ khả năng tranh chấp mạnh mẽ, sự quyết đoán trong tấn công và những đường chuyền dài có độ chính xác tốt. Sau khoảng 10 năm gắn bó với bóng đá Nam Định, anh chuyển sang khoác áo CLB TP.HCM năm 2016, trước khi tiếp tục thi đấu cho Khánh Hòa và Phú Thọ. Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của Hoàng Nhật Nam khép lại sau những năm tháng thi đấu nhiều thăng trầm, không đạt được tầm vóc như kỳ vọng ban đầu.

Sau khi rời sân cỏ, Hoàng Nhật Nam chuyển hướng sang công tác quản lý và huấn luyện. Anh từng tham gia phát triển bóng đá cộng đồng tại TP.HCM, sau đó đảm nhiệm vai trò quản lý, giám đốc kỹ thuật tại CLB Gia Định. Khi đến với bóng đá Long An, Nhật Nam tham gia công tác điều hành và chuyên môn, trở thành cầu nối giữa ban huấn luyện với các cầu thủ. Mùa giải 2025/2026, Hoàng Nhật Nam tiếp tục có tên trong thành phần ban huấn luyện đội bóng miền Tây.

Vai trò của Hoàng Nhật Nam trong vụ dàn xếp tỷ số tại CLB Long An

Theo kết quả điều tra được Cục Cảnh sát hình sự công bố ngày 11/11/2026, Hoàng Nhật Nam bị xác định cùng Hoàng Danh Ngọc tham gia thỏa thuận với một số cầu thủ Long An theo chỉ đạo của Vũ Chí Công. Bốn cầu thủ được nêu tên gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ. Những người này bị xác định được yêu cầu thi đấu dưới sức nhằm thực hiện kịch bản dàn xếp tỷ số phục vụ hoạt động cá độ.

Hai trận đấu đáng chú ý được cơ quan điều tra làm rõ là thất bại 1-4 của Long An trước Quy Nhơn United ngày 3/10/2025 tại giải hạng Nhất Quốc gia và trận thua Thép xanh Nam Định 0-2 ngày 23/11/2025 tại Cúp Quốc gia. Sau khi cá độ, Vũ Chí Công được xác định đã chuyển tiền trả công cho Hoàng Nhật Nam, Hoàng Danh Ngọc và các cầu thủ liên quan.

Vụ việc gây chấn động bóng đá Việt Nam bởi những người bị xác định có liên quan không chỉ là cầu thủ mà còn có cả nhân sự từng giữ vai trò quản lý, huấn luyện tại các CLB chuyên nghiệp. Hiện cần phân biệt rõ thông tin về vai trò của từng người trong kết quả điều tra với tình trạng tố tụng cụ thể. Việc bị cơ quan điều tra xác định có liên quan không đồng nghĩa với việc đã có bản án kết tội. Vụ án cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường giám sát, bảo đảm tính trung thực và minh bạch của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.