Hoàn thành tiêm vaccine cho người dân trong tháng 11

Hỗ trợ có hiệu quả người lao động gặp khó khăn do dịch Nghị quyết của Chính phủ cũng giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ có hiệu quả người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tập trung bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là đối với trẻ em, người già, người nghèo, người yếu thế... không để sót, lọt đối tượng, địa bàn cần hỗ trợ. Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ nêu trên. Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 trình Quốc hội tại kỳ họp chuyên đề vào tháng 12-2021. Sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đường bộ cao tốc khác trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định để xem xét, quyết định. Tiếp tục bảo đảm thông suốt vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương, xây dựng lộ trình từng bước mở cửa đường bay quốc tế gắn với an toàn phòng, chống dịch, góp phần phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Chính phủ giao Bộ Công an chủ động mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy nã tội phạm tập trung vào các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp, đánh bạc, hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, ma túy, buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mua bán, tàng trữ pháo, các loại tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch.