Hỏa tốc: Thành lập cơ sở cách ly cho cán bộ y tế BV Bạch Mai tại khách sạn Mường Thanh

Thứ Ba, ngày 31/03/2020 11:20 AM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc “Thành lập cơ sở cách ly cho cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai tại khách sạn Mường Thanh Grand Xa La trong phòng, chống dịch Covid-19”.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký quyết định thành lập cơ sở cách ly cho cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai tại khách sạn Mường Thanh Grand Xa La, địa chỉ số 66 Phúc La, khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội nhằm phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

Theo quyết định được Bộ Y tế đóng dấu hỏa tốc, khách sạn Mường Thanh Grand Xa La có trách nhiệm phối hợp và triển khai đầy đủ Quyết định do Bộ Y tế ban hành về việc Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (30/3).

Trước đó, ngày 30/3, Thành uỷ Hà Nội đã có thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về việc hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo kết luận, sau khi nghe văn phòng Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, Thường trực Thành uỷ, lãnh đạo TP.Hà Nội chia sẻ những khó khăn mà Bệnh viện Bạch Mai đang gặp phải.

Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ mọi đề nghị của Bệnh viện Bạch Mai để cùng phối hợp, quyết tâm dập dịch tại bệnh viện vì tình hình chung của Thủ đô và cả nước.

Cụ thể, Hà Nội hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai, tổ chức cách ly tập trung cho cán bộ, nhân viên y bác sĩ của Bạch Mai tại một khách sạn trên địa bàn Thủ đô để bảo đảm sức khoẻ cho các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Đảm bảo ăn uống, sinh hoạt đầy đủ và được chăm sóc y tế, kiểm tra sức khoẻ theo quy định.

Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức thực hiện đưa đón các y, bác sĩ đảm bảo các quy tắc an toàn phòng dịch.

Hỗ trợ xét nghiệm virus Covid-19 cho toàn bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai, bao gồm phương tiện, thiết bị, và chi phí xét nghiệm.

Hỗ trợ đảm bảo công tác hậu cần, công tác chuyển giao suất ăn và nhu yếu phẩm cho Bệnh viện Bạch Mai, đảm bảo các nguyên tắc an toàn, phòng chống dịch. Thành ủy Hà Nội giao Công an thành phố chỉ đạo công an quận Đống Đa triển khai, vận chuyện, đảm bảo an ninh, an toàn và kịp thời.

