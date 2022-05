Hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng ở Nha Trang: Thực khách sẵn sàng làm "ra ngô ra khoai"

Du khách Đ.X.M., người trả tiền hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng ở Nha Trang, cho biết ông mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc và sẵn sàng đối chất với các bên liên quan.

Sáng 3-5, trao đổi với phóng viên, ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - cho biết liên quan vụ việc hóa đơn 22 người ăn hết 42,5 triệu đồng tại một quán hải sản ở Nha Trang, UBND TP đã cử cơ quan chức năng liên ngành kiểm tra. Quan điểm của TP Nha Trang là sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

22 người ăn hết 38 kg hải sản?

"Một số trang mạng không kiểm chứng thông tin trước khi đăng. Việc đăng tin làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch của TP Nha Trang, của tỉnh Khánh Hòa. Lãnh đạo TP Nha Trang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ để có hướng xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch của TP" - ông Liêm cho biết.

Trước đó, ngày 28-4, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "tố" quán hải sản Cô Sương (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) "chặt chém" với hóa đơn tính tiền 42,5 triệu đồng cho nhiều món tươi sống. Theo đó, 5,8 kg tôm hùm thiên nhiên có giá 2,5 triệu đồng/kg; 6,2kg mực lá có giá 850.000 đồng/kg; 8,8 kg cá bò da với giá 980.000 đồng/kg; 6,1 kg ốc biển giá 620.000 đồng/kg; 4,8 kg ốc giác giá 1,3 triệu đồng/kg; 6kg ốc Côn Đảo giá 480.000 đồng/kg...

Hóa đơn hải sản 42,5 triệu ở Nha Trang với 22 người ăn gây xôn xao mạng xã hội

Ngay khi có thông tin phản ánh trên mạng xã hội, đoàn kiểm tra liên ngành TP Nha Trang đã đến quán hải sản Cô Sương làm việc. Trích xuất camera cho thấy thời điểm phục vụ đoàn khách nêu trên là khoảng 22 giờ ngày 27-4. Trong đoàn, 1 người đại diện chọn món ăn, thỏa thuận giá cả với nhân viên quán. Sau khi ăn, lượng thức ăn đã chế biến trên bàn còn thừa rất nhiều, được nhân viên đóng gói để khách mang về. Số lượng thực phẩm đã chế biến tương đối phù hợp với số tiền thanh toán và chưa có cơ sở xác định quán này tăng giá bất hợp lý.

Đối chiếu đơn giá trên hóa đơn bán lẻ, đoàn kiểm tra nhận thấy phù hợp với giá niêm yết tại quán. Đối chiếu giá mua vào - bán ra các mặt hàng, đoàn kiểm tra chưa phát hiện quán tăng giá bất hợp lý. So sánh với các cơ sở kinh doanh liền kề thì giá bán tại quán này cũng tương đối phù hợp; các cân cũng đều có tem kiểm định và còn hiệu lực...

Quán hải sản muốn "yên ổn để làm ăn"

Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại, ông Đ.X.M. (thành viên đoàn du khách ăn hải sản hết 42 triệu đồng) cho biết bản thân cũng muốn công an vào cuộc làm rõ sự việc. Ông sẵn sàng đối chất với các bên liên quan. Theo ông, từ việc tài xế taxi tự đưa khách đến Cô Sương thay vì quán Thanh Sương 2 như ông yêu cầu đến việc gọi món, đưa món ra và tính tiền... đều có vấn đề.

Theo ông M., tối 27-4 có 2 người đến, sau đó đoàn tới lác đác, chủ yếu là giao lưu. Ông M. khẳng định không chọn món như thế.

"Nói thẳng ra là bọn mình bị lừa. Bọn mình mới dự tiệc về. Không ai ăn nhiều như thế vào khung giờ khuya như vậy. Mình hỏi lại C. - bạn mình, là người chọn món - thì thực tế món tôm hùm chỉ dọn lên 2 con nên không thể có việc tính tiền 5,8 kg được. Hỏi giá tôm hùm, nhân viên báo 1.800.000 đồng/2kg, C. còn hỏi lại rõ ràng chỉ 900.000 đồng/kg. Mực cũng lấy từ túi bóng chứ không phải mực tươi. Mình cũng đề nghị C. viết tường trình để làm cho ra ngô ra khoai" - ông M. quả quyết.

Ông M. cho biết đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi chờ lâu không thấy mang cá đến bàn, đoàn thanh toán để về thì quán mang 2 con cá ra. Khi đó, có 2 người đàn ông đi vào. Một người xăm trổ hỏi: "Các ông gọi ra mà không ăn thì giờ như thế nào?".

Sau đó, thấy hóa đơn tính tiền, ông M. cho biết cũng giật mình nhưng đành chuyển khoản trả để yên chuyện. Khi ông M. cầm điện thoại lên thì người trong quan hỏi "định làm gì?". Thấy vậy, cả nhóm lên taxi đi về, có 2 người chạy xe máy theo sau cho đến khi tới khách sạn.

Cơ quan chức năng kiểm tra quan Cô Sương, liên quan hóa đơn hải sản 42 triệu đồng ở Nha Trang - ảnh: CTV

Về bài viết đăng trên mạng xã hội, ông M. cho hay ông là người trả 42,5 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Ông không phải là người đăng bài viết này mà do vợ một người bạn khi nghe chuyện thì bất bình viết bài đưa lên. Ông M. cho biết người bạn của ông đã vào Nha Trang để làm việc với cơ quan chức năng nhằm làm rõ câu chuyện.

Trong khi đó, quản lý quán hải sản Cô Sương cho rằng quán làm đúng. Các món ăn khách gọi được đem lên kịp thời. Song, thời gian ngồi quán của đoàn khách quá ngắn, trong khi 2 con cá bò da giáp (8,8 kg) chế biến lâu hơn, món lên chậm nên nhân viên đã gói lại để khách mang về. Quán đã trả tiền lại cho khách 12 triệu đồng vì chỉ là muốn "yên ổn để làm ăn".

