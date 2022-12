Hình ảnh "lạ" ở TAND TP HCM trước buổi xét xử CEO Nguyễn Thái Luyện

Từ ngày 13 đến 15-12-2022: HĐXX xét hỏi đối với 1.418 bị hại tại 8 dự án: Alibaba Phước Bình Central Park (104 người); Alibaba Phước Bình Central Park 2 (19 người); Alibaba Phước Thái Capital (5 người); Alibaba Long Phước Industry (114 người); Alibaba Phú Mỹ Central City (196 người); Alibaba Phú Mỹ Central City 2 (3 người); Ali Venice City (952 người); Alibaba Phú Mỹ Center City (25 người). Từ ngày 15 đến 17-12-2022: HĐXX xét hỏi đối với 1.797 bị hại tại 9 dự án: Alibaba Center Town (26 người); Alibaba Tóc Tiên Residence 3 (130 người); Alibaba Tân Thành Center City (96 người); Alibaba Tân Thành Center City 6 (392 người); Alibaba Tân Thành Homy City (276 người); Alibaba Tân Thành Center City 7 (140 người); Ali Aqua Nhơn Trạch (136 người); Alibaba Phước Bình Central Park 3 (22 người); Alibaba Tóc Tiên Residence 2 (366 người); Alibaba Phước Bình Golf (10 người). Từ ngày 17 đến 19-12-2022: HĐXX xét hỏi 1.483 bị hại tại 25 dự án: Alibaba Long Thành Capital (28 người); KDC Trường cao đẳng Quốc tế Lilama (6 người); Alibaba Song Long Residence (44 người); Alibaba Tân Thành Center City 5 (88 người); Alibaba Tân Thành Riverside (23 người); Alibaba Tân Thành Center City 4 (1 người); Alibaba An Phước Eco Park (18 người); Alibaba Bàu Cạn Riverside (962 người); Alibaba Phú Mỹ Central City 3 (105 người); Alibaba Long Phước +LP1+Plong (22 người); Alibaba Long Phước 2 (2 người); Alibaba Long Phước 3 (5 người); Alibaba Long Phước 4 (2 người); Alibaba Long Phước 5 (2 người); Alibaba Long Phước 6 (60 người); Alibaba Long Phước 7 (2 người) Alibaba Long Phước 8 (16 người); Alibaba Long Phước 9 (2 người); Alibaba Long Phước 10; Alibaba Long Phước 11 (1 người); Alibaba Long Phước 12 (30 người); Alibaba Long Phước 13 (5 người); Alibaba Long Phước 14 (35 người); Alibaba Long Phước 15 (1 người); Alibaba Long Phước 16 (15 người); Alibaba An Phước (8 người). Từ ngày 19 đến 21-12-2022: HĐXX xét hỏi 2.001 bị hại tại 13 dự án: Alibaba Thắng Hải Newtimes City (508 người); Alibaba Tân Thành; Tân Thành 1 (17 người); Alibaba Bình Châu (5 người); Alibaba Hoàng Gia Residence (137 người); Alibaba LThành+ LTĐ Nai+ LThành (17 người); Alibaba Diamond City (80 người); Alibaba Golden City (28 người); Alibaba Luxury City (31 người); Alibaba City Land (2 người); Alibaba New Land (15 người); Alibaba Tân Thành 2 + Tân Thành 2 (37 người); Alibaba Tóc Tiên Residence (13 người); Alibaba Tân Thành Center City 1 (117 người); Alibaba Ali Mega Xuân Lộc (979 người). TAND TP HCM cũng lưu ý kế hoạch này có thể thay đổi tùy thuộc diễn biến thực tế tại phiên tòa.