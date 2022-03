Hình ảnh bất ngờ tại con kênh vừa được “hồi sinh” ở TPHCM

Chủ Nhật, ngày 27/03/2022 00:30 AM (GMT+7)

Kênh Nước Đen đoạn qua địa bàn phường Bình Hưng Hoà (quận Bình Tân) nhiều năm qua được mệnh danh là dòng kênh chết vì bị xâm lấn, rác bao phủ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tháng 4/2020, dự án nâng cấp, cải tạo đường và kênh (đoạn từ cống hộp hiện hữu đến kênh Tham Lương) được triển khai.

Vào dịp Tết vừa qua, công trình chính thức được hoàn thành làm thay đổi bộ mặt đoạn này. Dòng kênh được nạo vét dài 1,4km, rộng 40m bao gồm cả mặt đường, vỉa hè và lòng kênh.

Những cây cầu bắc qua kênh cũng được xây mới rộng rãi và đồng bộ hơn. Dự án được đầu tư với số vốn 629 tỷ đồng.

Dòng “kênh chết” gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khoẻ của người dân trước đây nay được "hồi sinh".

Mỗi bờ kênh có hai làn đường được cải tạo, mở rộng cho các phương tiện lưu thông, hàng cây được trồng mới, lắp lan can cao hơn 1m… việc đi lại của người dân được thông thoáng hơn.

Đoạn kênh mới thay đổi bộ mặt mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân toàn khu vực.

Tuy nhiên, khi dòng kênh vừa "hồi sinh", nhiều đoạn lan can bằng sắt bảo hệ hành lang dọc bờ kênh bị trộm tháo dỡ, nhiều đoạn mất từ 1-5 khung sắt được gắn bằng ốc vít.

Người dân trong khu vực cho biết những khung sắt bảo vệ này bị mất cắp cách đây khoảng 1 tháng. Để đảm bảo an toàn, những chỗ bị mất cắp được người dân chăng dây, lưới thép tạm thời.

Một đoạn có 5 khung lan can dài gần chục mét bị trộm “bứng” đi. Ngoài chăng dây, 3 khung thép lưới B40 cũng được dựng lên tại đây.

Khung lan can bảo vệ khác được chăng các loại dây khá sơ sài, còn nhiều khoảng hở. Người dân tại đây chăng cả dây ở những có khoảng lớn, ngăn trẻ em chui lọt.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết đã kiểm tra, rà soát các vị trí bị mất trộm lan can, thông báo cho chính quyền địa phương và lên phương án lắp đặt các đoạn lan can mới để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, đoạn kênh mới khang trang nay đang bị rác thải “tái xuất” nhiều nơi ngay bên lan can bảo vệ, vỉa hè hai bờ kênh.

Đoạn giao với kênh Tham Lương dày đặc lục bình kéo dài hàng trăm mét cùng với rác trôi dạt về đây. Nước kênh sau cải tạo vẫn là một màu đen đặc, bốc mùi hôi.

