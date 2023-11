Hình ảnh bất ngờ tại “con đường ăn uống” ở TP.HCM ngày cuối tuần

Trước đó, sáng 14/11, Công an TP. Thủ Đức tổ chức ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường, vi phạm về nồng độ cồn và các chất kích thích khác trên địa bàn. Theo Công an TP. Thủ Đức, tình hình bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn trong thời gian qua diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông có mức độ nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng; với số người chết do tai nạn giao thông tăng, nhất là những vụ có nguyên nhân do vi phạm nồng độ cồn, mà nguyên nhân đầu tiên là ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông còn hạn chế và chủ quan khi trong tình trạng cơ thể đã có nồng độ cồn. Đặc biệt vụ tai nạn vào chiều 12/11, tài xế có nồng độ cồn lái ô tô xảy ra va chạm rồi tông loạn xạ tại giao lộ đường 15 - Nguyễn Văn Tăng (phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức) khiến 1 cô gái trẻ tử vong, 2 người bị thương đi cấp cứu. Tài xế đã bị khởi tố. Trước tình hình đó, lực lượng Công an TP. Thủ Đức tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATGT, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông nhất là người điều khiển phương tiện ô tô.