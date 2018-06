Hành trình "phiêu bạt" khắp Sài Gòn của cô bé 8 tuổi sau khi bị dắt đi

Thứ Sáu, ngày 01/06/2018 16:00 PM (GMT+7)

Thời sự

Gia đình có bé gái 8 tuổi đi lạc ở công viên nước Đầm Sen cho biết, vừa giận vừa thương xót hoàn cảnh bé gái 10 tuổi đã dẫn con mình “phiêu bạt” khắp Sài Gòn.

Chiều 31.5, sau hơn một ngày đêm lạc cha mẹ trong lúc vui chơi ở công viên nước Đầm Sen (quận 11, TP.HCM), bé Dung (8 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đã được tìm thấy ở khu vực bến xe Chợ Lớn (quận 5) trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình, lực lượng công an cùng người dân.

Trước đó, bé Dung được mẹ dẫn đến vui chơi tại công viên nước Đầm Sen. Đến gần trưa, trong lúc đưa bé đi dạo trong công viên nước thì có một bé gái khác đến giới thiệu 10 tuổi làm quen và chơi với bé Dung.

Do sơ ý nên mẹ bé mất dấu con. Qua camera thì thấy bé gái dẫn bé Dung đi ra khỏi cổng công viên nước. Gia đình và người thân tổ chức tìm kiếm khắp các tuyến đường xung quanh nhưng không có kết quả. Sự việc sau đó được anh Huỳnh Diệu Vinh (33 tuổi, cha bé Dung) trình báo công an và đến chiều tối 31.5 bé Dung được tìm thấy.

Theo người nhà, khi nhận lại con từ cán bộ Công an quận 11, tinh thần bé Dung hơi hoảng loạn nhưng sức khỏe ổn định. Người thân cho biết, bé gái dẫn bé Dung rời khỏi công công viên nước tên An Vy (10 tuổi) sống lang thang và xin ăn ở các bến xe.

Công viên nước Đầm Sen nơi bé An Vy dẫn bé Dung ra khỏi cổng

Theo anh Vinh, qua lời kể của bé Dung thì sau khi được bé An Vy dẫn ra khỏi cổng công viên nước Đầm Sen thì hai bé vào một tiệm game gần đó chơi khoảng 20 phút. Sau đó, hai bé ra đường đón xe buýt số 16 qua bến xe Tân Phú rồi tiếp tục đón xe buýt lên bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi) để chơi và xin ăn.

“Khi đến khu vực bến xe Củ Chi, bé An Vy xin được mấy ổ bánh mì không và cây kẹo cùng con tôi ăn tối và được một bảo vệ tại đây cho mượn chiếc võng để ngủ qua đêm. Đến sáng 31.5, bé An Vy đón xe buýt dẫn bé Dung xuống lại khu vực bệnh viện Xuyên Á và xin ăn nhưng bị bảo vệ phát hiện, đuổi hai bé ra ngoài. Hai bé lúc này tiếp tục đón xe buýt quay lại bến xe Chợ Lớn. Toàn bộ hành trình được camera ở công viên nước, quán game, xe buýt ghi lại chỉ có hai bé đi chung với nhau”, anh Vinh cho biết.

“Khi thấy bé An Vy dẫn bé Dung lên xe buýt số 94 từ trạm xe buýt ở bệnh viện Xuyên Á tiếp viên đã giữ lại và đến bến xe Chợ Lớn, bảo vệ đã gọi điện báo Công an quận 11 tiếp nhận bé Dung bàn giao lại cho gia đình. Lúc đó, bé An Vy liên tục khóc và bỏ đi ngay sau đó”, anh Vinh chia sẻ.

Theo một số người chứng kiến, bé An Vy khóc vì muốn bé Dung chơi với mình nhưng không được nên đã bỏ đi.

“Bé An Vy hiện không rõ cha mẹ, sống lang thang xin ăn ở hai khu vực bến xe Củ Chi và Chợ Lớn. Có thể do không có bạn chơi cùng và thiếu thốn tình cảm nên bé An Vy mới dẫn bé Dung đi chơi cho vui. Trong thời gian con đi lạc, bé An Vy luôn đối xử tốt với con tôi nhưng bản thân tôi không ủng hộ việc này. Ban đầu tôi cảm thấy tức giận nhưng khi hiểu được hoàn cảnh của bé An Vy, tôi không giận bé nữa mà thấy thương bé nhiều”, anh Vinh nói.

Anh Vinh mong cơ quan chức năng sớm tìm được bé An Vy để tạo điều kiện cho biết sớm có cuộc sống ổn định, được đi học, được chăm sóc như bao trẻ em khác. “Tôi thấy bé rất tội nghiệp, 10 tuổi phải lang thang khắp bến xe để xin ăn”, anh Vinh tâm sự.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó Trưởng Công an quận 11 cho biết lúc nhận trình báo của gia đình, công an khẳng định không phải bé bị bắt cóc mà bị bạn dẫn đi rồi lạc. Công an sau đó đã huy động lực lượng tìm kiếm khắp nơi trong công viên nước Đầm Sen, các tuyến đường, bến xe, bệnh viện. Đồng thời, Công an quận 11 cũng làm thông báo có dán hình bé Dung gửi đến các bến xe buýt trên địa bàn thành phố.

“Đến rạng sáng 31.5, chúng tôi nắm được thông tin hai bé dắt nhau lên xe buýt và đến chiều cùng ngày thì tìm được bé ở bến xe Chợ Lớn”, thượng tá Thủy thông tin.

Theo thượng tá Thủy, khi cùng bé Dung có mặt ở bến xe Chợ Lớn, bé An Vy bỏ đi và cán bộ công an đang tổ chức tìm kiếm bé.

“Chúng tôi hiện mới nắm được hình ảnh của bé An Vy qua camera, chưa xác định nhà bé ở đâu, còn cha mẹ hay không. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm bé sớm nhất có thể để hỗ trợ và giúp đỡ. Bé gái còn nhỏ, nếu để lang thang ngoài xã hội sẽ rất nguy hiểm”, Thượng tá Thủy chia sẻ.