Hang đá Bê-lem "khổng lồ" từ hàng nghìn cây tre chào đón Giáng sinh

Hơn 1 tháng nay, mỗi ngày có từ 20-100 người dân có mặt tại khu đất rộng 3ha trước cổng Giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh) để tập trung làm hang đá Bê-lem chào đón Giáng sinh năm 2022.

Giáo xứ An Nhiên là một trong những xứ có truyền thống làm hang đá “khổng lồ”, mỗi năm sẽ có một giáo xóm đứng ra thay phiên để làm. Hang đá năm nay do giáo xóm An Khang dựng lên.

Hang đá được dựng lên tại khu đất rộng 3ha. Theo người dân, năm nay hang đá có chiều cao hơn 30m, rộng 3.000m2. Hang đá được hai người dân tại giáo xóm An Khang tự lên ý tưởng thiết kế, sau đó toàn bộ giáo dân cùng hỗ trợ để làm.

Những ngày qua Hà Tĩnh có mưa nên dự kiến khoảng vài ngày tới hang đá sẽ được hoàn thiện. Hiện nay chỉ mới xong toàn bộ khung và người dân đang làm các tiểu cảnh trong khuôn viên hang đá như trồng cây, làm thác nước…

Hang đá được dựng lên từ 9.000 cây tre và cây mét… Các bậc thang đi vào hang đá cũng được làm rất công phu.

“Chúng tôi đi xin vật liệu trước cả mấy tháng để có đủ số lượng làm hang đá. Ở đây đi làm vì việc chung và trách nhiệm của từng hộ gia đình, có những ngày làm đây lên đến cả trăm người. Đợt này gần xong rồi nên chỉ có một số ít đến đây để hoàn thiện các hạng mục chưa xong”, ông Nguyễn Văn Thiên (giáo xứ An Nhiên) chia sẻ.

Giáo dân cho hay, để hoàn thiện hang đá phải mất hơn 400 triệu đồng chưa tính tiền công và các vật tư như cây tre, mét và bao bì. Số tiền này toàn bộ được giáo dân đóng góp.

Sau thời gian đầu tư công sức, qua bàn tay khéo léo, những cây tre, cây mét cùng bao bì xi-măng được kết hợp thành hang đá rất hài hoà, đẹp mắt. Từ trên cao nhìn xuống giống như những khối đá lớn tự nhiên xếp vào nhau.

Phía dưới hang đá được làm các tiểu cảnh như hồ nước thả cá, cây, cỏ được trồng giống như thật. Trong ảnh người dân đang đưa các cây cảnh vào để trồng bên trong hang đá.

Sau khi xây dựng xong phần thô, các tiểu cảnh nhỏ trong hang đá sẽ được trang trí hệ thống chiếu sáng. Đây được xem là phần quan trọng trước khi hang đá được hoàn thiện.

Ông Nguyễn Văn Chương – Ban hành giáo xứ An Nhiên cho biết, khoảng 5 ngày tới công trình hang đá chào mừng Giáng sinh sẽ hoàn thiện để mọi người đến xem và tham quan. Hang đá được người dân làm trong vòng hơn 1 tháng qua. “Ai cũng háo hức và mong chờ ngày hang đá hoàn thiện để vào cùng chiêm ngắm vào dịp lễ Giáng sinh”, ông Chương chia sẻ.

