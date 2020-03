Hàng chục vụ trượt ngã do... nước thải từ xe chở rác

Hàng chục vụ trượt ngã do... nước thải từ xe chở rác

Thứ Năm, ngày 26/03/2020 09:00 AM (GMT+7)

Từ Tết Nguyên đán đến nay, tại dốc cầu Rạch Chanh hướng TP Tân An đi TX Kiến Tường (Long An) đã xảy ra khoảng 100 vụ TNGT.

Hiện trường một vụ TNGT tại dốc cầu Rạch Chanh hướng TP Tân An đi thị xã Kiến Tường

Những ngày qua, người dân ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An) và người đi đường chứng kiến nhiều trường hợp trượt ngã dưới dốc cầu Rạch Chanh nhưng không biết kêu cứu ai.

Anh Đặng Ngọc Dũng, nhà gần cầu cho biết, chiều 24/3, một người đàn ông điều khiển mô tô chở một phụ nữ phía sau đi từ hướng TP Tân An về thị xã Kiến Tường (Long An). Khi vừa xuống dốc cầu Rạch Chanh, chiếc xe cán lên vệt nước thải trên mặt lộ do xe chở rác xả ra khiến cả 2 té ngã xuống đường trượt dài hơn 10m, chấn thương nặng.

Trước đó, khoảng 19h ngày 21/3, cũng tại dốc cầu này đã xảy liên tục 2 vụ TNGT khiến 2 người điều khiển mô tô bị thương ở tay và chân, 2 mô tô bị hư hỏng nặng.

Cũng theo anh Dũng, từ Tết Nguyên đán 2020 đến nay, tại dốc cầu Rạch Chanh hướng TP.Tân An đi thị xã Kiến Tường đã xảy ra khoảng 100 vụ TNGT. Trong đó, đêm Giao thừa hơn 10 vụ. Có vụ phải đưa người bị tai nạn vào bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu, rất may không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, có vụ cả người bị té lẫn người đi đường một phen thót tim do khi trượt ngã xuống đường, nhiều mô tô, ô tô chạy từ phía sau trờ tới suýt tông vào.

Theo anh Dũng, nguyên nhân do xe chở rác từ TP.Tân An đi Kiến Tường khi xuống dốc cầu, xe chạy nhanh gặp đường xóc nên nước trong hộc chứa của xe đổ ra đường.

Còn anh Nguyễn Hiền Lành, chủ tiệm sửa xe gần cầu cho biết, chứng kiến nhiều vụ tai nạn nhưng không biết nguyên nhân nên anh lắp camera an ninh thì phát hiện xe chở rác xả nước thải ra đường dẫn đến tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 21/3, khiến một phụ nữ bị thương nặng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Công ty CP đô thị Tân An cho biết, đã nhận được phản ánh của người dân và công ty đã cử cán bộ đi xác minh. Kết quả cho thấy, phản ánh của người dân là có cơ sở. Tuy nhiên, những vệt nước thải đổ ra đường dưới dốc cầu Rạch Chanh không thuộc xe của công ty, mà do xe chở rác của 2 huyện Châu Thành, Bến Lức. “Việc này, công ty đã có văn bản trao đổi với Phòng quản lý đô thị huyện Châu Thành, Bến Lức để cùng nhắc nhở, chấn chỉnh đội ngũ lái xe tránh để xảy ra sự việc tương tự”, ông Nhựt nói.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phùng Văn On, Trưởng phòng ATGT Sở GTVT, Ủy viên Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết, đã nhận được phản ánh của người dân. Hiện đang tham mưu Ban ATGT tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo lực lượng CSGT, TTGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý những phương tiện xả thải gây TNGT.

