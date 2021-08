Hai nữ bệnh nhân mắc Covid-19 nguy kịch thoát ECMO ngoạn mục

Thứ Ba, ngày 03/08/2021 09:37 AM (GMT+7)

Nữ bệnh nhân 37 tuổi và 64 tuổi đều ở Bắc Giang, mắc Covid-19 nguy kịch tính mạng đã được các bác sĩ áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhất, kết hợp chăm sóc tích cực dài ngày, giành lại sự sống.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết các bác sĩ vừa điều trị thành công cho 2 bệnh nhân Covid-19 thoát khỏi tình trạng nguy kịch, chuyển tuyến cơ sở điều trị tiếp.

Bệnh nhân đầu tiên là chị Hà Thị H. (37 tuổi, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) có yếu tố dịch tễ được cách ly từ 12-5, đến ngày 18-5, chị có biểu hiện triệu chứng của Covid-19 và nhập Bệnh viện Phổi Bắc Giang. Bệnh nhân được can thiệp chăm sóc tích cực nhưng không đáp ứng với thở oxy, phải can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy, lọc máu, ECMO (tim phổi nhân tạo).

Các y bác sĩ đang nỗ lực điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng - Ảnh: Đặng Thanh

Do tiên lượng bệnh rất nặng, cần can thiệp tích cực trong thời gian dài, chị H. được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 30-6 trong tình trạng: duy trì thuốc an thần, tình trạng nhiễm trùng rõ, thể trạng suy dinh dưỡng mức độ vừa, phù toàn thân, da niêm mạc nhợt, huyết sắc tố giảm (Hb<90g/l).

Ngay sau khi nhập khoa, chị H. được thăm khám, đánh giá tổng thể, thiết lập máy thở với chế độ tối ưu trong ARDS, duy trì hệ thống ECMO, kết hợp lọc máu hấp thụ độc tố Cytokines lần thứ nhất. Do dấu hiệu thiếu máu khá nặng, bệnh nhân phải truyền máu cấp cứu.

Bác sĩ Đặng Văn Dương, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết sau 4 ngày nhập khoa, tình trạng bệnh nhân chưa có tiến triển khá hơn, hình ảnh phim chụp X-quang phổi có tổn thương lan tỏa toàn bộ 2 phổi, thông khí phổi giảm cả 2 bên. Bác sĩ tiếp tục chỉ định lọc máu hấp phụ Cytokines lần thứ 2 và thứ 3 liên tiếp, kết hợp chăm sóc toàn diện tích cực, theo dõi sát sao từng diễn biến của bệnh nhân. Đồng thời, đánh giá các xét nghiệm hàng ngày để điều chỉnh kịp thời các rối loạn của người bệnh trong giai đoạn nguy kịch

Đến ngày 13-7, trải qua 14 ngày ECMO, những tổn thương phổi dần hồi phục, chức năng phổi tốt lên (chỉ số P/F trên 150), bác sĩ đã cai ECMO và kết thúc hệ thống ECMO thành công. Bệnh nhân được đánh giá cơ lực, tập phục hồi chức năng, kết hợp dinh dưỡng đường tĩnh mạch với nuôi dưỡng qua ống thông để nâng cao thể trạng. Đến ngày 1-8, bác sĩ tiến hành tập cho bệnh nhân cai máy thở, chuyển thở oxy qua kính mũi.

Hiện bệnh nhân H. đã có đủ xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp, toàn trạng ổn định, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch. Bác sĩ cho bệnh nhân chuyển tuyến cơ sở để điều trị và theo dõi tiếp.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 nguy kịch đã được điều trị khỏi

Trường hợp thứ 2 là một nhân Covid-19 trải qua thời gian nằm điều trị tại Khoa hồi sức tích cực tới 78 ngày. Theo bác sĩ Dương, đây là bệnh nhân nữ, 65 tuổi, ở Việt Yên, Bắc Giang có tiền sử bướu giáp đa nhân đã phẫu thuật. Bệnh nhân có yếu tố dịch tễ được cách ly và phát hiện dương tính ngày 23-5.

Một tuần sau, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Phổi Bắc Giang, sau 1 ngày thở oxy không đáp ứng, bệnh nhân được chuyển thở HFNC và can thiệp nội khí quản, thở máy.

Ngày 2-6, bệnh nhân tiến triển nặng, để đảm bảo duy trì chức năng sống cho bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Phổi Bắc Giang đã can thiệp ECMO cho bệnh nhân. Hai ngày sau, bệnh nhân được chuyển đến ICU, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng thở máy qua nội khí quản, duy trì ECMO, phổi thông khí 2 bên giảm, chức năng phổi suy giảm nghiêm trọng (chỉ số P/F: dưới 100). Xét nghiệm tổng phân tích máu giảm 2 dòng hồng cầu, tiểu cầu, đông máu cơ bản rối loạn tăng đông nặng nề.

Sau nhập khoa, bệnh nhân được thở máy thông số tối ưu trong ARDS kết hợp duy trì hệ thống trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO), điều trị chống đông máu, điều trị bội nhiễm phổi, bổ sung máu và chế phẩm máu, kết hợp chăm sóc toàn diện tích cực.

Ngày 5-6, bệnh nhân vẫn trong tình trạng suy hô hấp cấp nặng nề, bác sĩ chỉ định lọc máu hấp phụ độc tố Cytokines lần thứ nhất. 5 ngày sau, trải qua 3 lần lọc máu hấp phụ độc tố bệnh nhân vẫn chưa có tiến triển khá lên, chức năng phổi xấu trầm trọng, các bác sĩ chỉ định lọc máu lần thứ 4.

Quá trình điều trị hết sức căng thẳng, vất vả, nhiều lần tưởng như không thể qua khỏi. Sau 11 ngày thở máy, ECMO và chăm sóc tích cực tại đơn vị ICU, nhưng chức năng phổi của bệnh nhân chậm hồi phục, tiên lượng thở máy kéo dài. Lúc này các bác sĩ chỉ định mở khí quản tại giường, chăm sóc hô hấp. Đến ngày 17-6, bệnh nhân đã có tiến triển tốt hơn, chức năng phổi cải thiện (chỉ số /F tăng từ 65 lên 133), bác sĩ tiến hành cai và kết thúc ECMO thành công.

Chăm sóc tích cực cho bệnh nhân Covid-19 tại đơn vị ICU- Ảnh: Đặng Thanh

Sau kết thúc ECMO, bệnh nhân tiếp tục được duy trì thở máy, các chức năng sống tạm thời ổn định. Tuy nhiều, điều khó khăn lúc đó là do thể trạng bệnh nhân suy kiệt, việc ăn sữa qua ống thông chậm tiêu, bác sĩ đã chỉ định dinh dưỡng bổ trợ đường tĩnh mạch, kết hợp các vận động trị liệu phục hồi chức năng tại giường.

Đến ngày 6-7, bệnh nhân có chuyển biến rõ rệt, cơ lực khá hơn, bác sĩ đã chuyển chế độ máy thở về chế độ tự thở một phần, các xét nghiệm nhiễm trùng trong giới hạn bình thường, bệnh nhân được ngừng toàn bộ kháng sinh, chăm sóc hô hấp tích cực.

Giành giật sự sống cho người bệnh Covid-19 sau 78 ngày điều trị tại đơn vị ICU, bác sĩ Dương cho biết hiện bệnh nhân đã ổn định về dấu hiệu sống, còn duy trì thở máy với chế độ hỗ trợ một lần, sau 3 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, bệnh nhân được chuyển tuyến cơ sở để theo dõi và điều trị tiếp.

Theo bác sĩ Đặng Văn Dương, đây là 2 ca bệnh rất nặng, từng nguy kịch tính mạng. Trong thời gian điều trị tại ICU, các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhất, kết hợp chăm sóc tích cực để sử dụng kháng sinh chống bội nhiễm một cách hiệu quả và phù hợp... Từ đầu mùa dịch thứ 4 đến nay, Khoa Hồi sức tích cực liên tục tiếp nhận những ca bệnh Covid-19 nặng. Hiện tại đây vẫn còn 26 bệnh nhân nặng và nguy kịch, trong đó có 22 ca thở máy và 5 ca ECMO.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/hai-nu-benh-nhan-mac-covid-19-nguy-kich-thoat-ecmo-ngoan-muc-2021080...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/hai-nu-benh-nhan-mac-covid-19-nguy-kich-thoat-ecmo-ngoan-muc-20210803070041777.htm