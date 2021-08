Hai ngày ‘ai ở đâu thì ở đó’, CSGT TP.HCM kiểm tra hơn 67.000 lượt

Thứ Tư, ngày 25/08/2021 09:52 AM (GMT+7)

CSGT TP.HCM đã lập biên bản 760 trường hợp vi phạm việc ra đường, tạm giữ 140 phương tiện.

Sáng 25-8, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết từ 18 giờ ngày 22-8 đến 18 giờ ngày 23-8, lực lượng CSGT TP đã kiểm soát 67.600 trường hợp ra đường.

Trong đó công an các quận, huyện và TP Thủ Đức kiểm soát 66.800 trường hợp, Phòng PC08 kiểm soát hơn 700 trường hợp.

Chốt kiểm soát Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: LÊ THOA

Qua đó, CSGT TP đã lập biên bản 760 trường hợp vi phạm việc ra đường, tạm giữ 140 phương tiện.

Theo một cán bộ CSGT TP.HCM, trong những ngày đầu, lực lượng chức năng chủ yếu thực hiện nhắc nhở, cho quay đầu xe đối với những người thuộc diện lưu thông chưa kịp in giấy đi đường mới.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, từ 0 giờ 23-8, TP.HCM siết mạnh giãn cách xã hội với phương châm “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch”.

Theo đó, UBND TP.HCM đã có một số văn bản quy định 17 nhóm đối tượng được ra đường. Hiện nay, toàn bộ 17 nhóm này sẽ sử dụng giấy đi đường mẫu mới do Phòng PC08 hoặc công an quận, huyện, TP Thủ Đức; phường, xã, thị trấn in và ký cấp giấy dựa trên đề xuất của đầu mối các sở, ngành, quận, huyện.

