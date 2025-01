Hai mẹ con tử vong sau bữa ăn trưa

Thông tin cho biết, nạn nhân là bà Trần Thị C. và con trai là Trần Ngọc L. cùng trú tại đường Nam Hải, phường Nam Hải (quận Hải An).

Kết quả xác minh bước đầu, vào trưa ngày 31/12, bà C. đi chợ, mua thực phẩm về nấu cơm cho cả gia đình như mọi ngày.

Sau ăn, 2 mẹ con bà C. có biểu hiện bị ngộ độc và tìm đến một cơ sở khám bệnh tư nhân truyền nước, trước khi được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Y học biển trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Căn nhà của bà Trần Thị C., nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, khi chuyển đến bệnh viện cấp cứu, cả 2 người đã ngừng tuần hoàn, được xác định đã tử vong. Trong khi đó, các cháu ngoại của bà C. ăn cơm cùng nhưng không có biểu hiện bất thường nào.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hải An đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và thu thập các mẫu thức ăn đưa đi xét nghiệm, lấy lời khai của người nhà nạn nhân phục vụ công tác điều tra.

Theo Tổ trưởng tổ dân phố số 6 (phường Nam Hải), bà C. mua nhà tại địa chỉ trên, ở cùng con trai và người em trai từ năm 2019. Sau khi người em vào miền Nam sinh sống, bà C. đón 4 cháu ngoại về chăm sóc, ăn ở cùng.

Sau khi cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục theo quy định, chính quyền địa phương đã tiến hành bàn giao thi thể 2 mẹ con bà C. cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.