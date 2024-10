Vụ hàng chục người ngộ độc ở chung cư: Nước bẩn từ ngoài ngấm vào bể nước sinh hoạt

Chung cư Golden City 3 nơi xảy ra sự việc.

Ngày 8/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước được lấy từ bể chứa nước sinh hoạt của chung cư Golden City 3 (xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An). Trước đó vào ngày 26/9, tại chung cư này đã xảy ra vụ ngộ độc tập thể khiến hàng chục người nôn mửa, đau bụng.

Trung tâm Y tế thành phố Vinh sau đó đã lấy các mẫu tại bể chứa nước sinh hoạt của chung cư, mẫu nước tại một hộ gia đình trong chung cư và mẫu nước máy trong vòi cấp nước vào bể, gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An để xét nghiệm, tìm nguyên nhân.

Kết quả cho thấy, các thông số mẫu nước máy trong vòi cấp nước vào bể chứa đều nằm trong quy chuẩn cho phép, không phát hiện gì bất thường. Riêng các mẫu tại bể chứa nước và trong nhà hộ dân đều tương đồng nhau với nhiều thông số vượt quy chuẩn cho phép.

Cụ thể, trong thông số vi sinh vật Coliforms có kết quả 395/100ml so với giới hạn tối đa cho phép là nhỏ hơn 3/100ml. Vi sinh vật E.Coli có kết quả 24 so với giới hạn cho phép nhỏ hơn 1. Thông số vi sinh vật tụ cầu vàng và trực khuẩn mủ xanh lần lượt có kết quả là 94 và 66 so với giới hạn cho phép là nhỏ hơn 1.

Cơ quan chức năng xác định do nguồn nước bẩn ngấm vào bể nước sinh hoạt của chung cư dẫn đến có nhiều vi sinh vật và gây ra tình trạng ngộ độc cho người dân sử dụng.

Ông Nguyễn Thế Tùng - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, một trong hai bể nước ngầm của chung cư có nhiều vết nứt nẻ. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nước bẩn từ ngoài ngấm vào dẫn đến có nhiều vi sinh vật trong nước sinh hoạt và gây ra tình trạng ngộ độc cho người dân ở chung cư.

"Hiện bể chứa nước bị nứt nẻ không được sử dụng, chờ phía chung cư khắc phục để đảm bảo an toàn. Người dân cũng đã ổn định sức khỏe trở lại", ông Tùng nói.

Trước đó như đã đưa tin, từ sáng 26/9, Trung tâm Y tế thành phố Vinh nhận được thông tin từ Trạm Y tế xã Nghi Phú về việc tại chung cư Golden City 3 (xóm 19, xã Nghi Phú) có nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy. Một số người bị ngộ độc nặng phải nhập viện cấp cứu. Nhận được tin báo, Trung tâm Y tế thành phố Vinh phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh sự việc.

Thời gian gần đây các cư dân chung cư không tham gia bữa tiệc chung nào. Vậy nên khi xảy ra ngộ độc, người dân nghi ngờ do nguồn nước. Cơ quan chức năng sau đó đã lấy mẫu nước để xét nghiệm, tìm nguyên nhân.

