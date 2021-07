Hai đêm "đặc biệt" ở TP HCM

Thứ Năm, ngày 29/07/2021 08:04 AM (GMT+7)

Nhận lệnh xuất quân, gần 20 cán bộ, chiến sĩ là CSGT, hình sự, cơ động Công an quận Bình Thạnh, TP HCM lập tức xuất phát. Đêm nay, họ sẽ bám trụ trên đường đến sáng

Hơn 18 giờ ngày 27-7, nhà cửa, hàng quán trên những tuyến đường lớn của quận Bình Thạnh, TP HCM như Điện Biên Phủ, Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu, Lê Quang Định, Nơ Trang Long… đều đóng cửa im ỉm. Hôm nay, là ngày thứ hai TP áp dụng biện pháp hạn chế người ra ngoài từ 18 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 trước những diễn biến phức tạp của tình hình hiện tại.

Cân nhắc từng chút lý - tình

5 phút trước giờ xuất quân, tổ tuần tra, kiểm soát lưu động do đại úy Bùi Hoàng Huy, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) làm tổ trưởng, được Ban Chỉ huy Công an quận Bình Thạnh quán triệt lần sau cùng: "Ngoài xử lý nghiêm người cố tình vi phạm thì cũng không nên quá cứng nhắc đối với các trường hợp khẩn cấp mà cần linh động để dân hiểu, dân tin thì người dân sẽ nghiêm túc chấp hành".

Theo chân tổ công tác của đại úy Huy tuần tra trên đường Bạch Đằng, dưới ánh đèn đêm, chúng tôi nghe rõ tiếng họ trao đổi: "Anh nhìn thẳng đi, lần đầu tiên em có thể nhìn con đường này xa và rõ ràng đến vậy đó". Hơn 20 giờ, tổ tuần tra trên đường Lê Quang Định phát hiện chị T. (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) đang di chuyển trên đường nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Đại úy Bùi Hoàng Huy, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) dặn dò chị T. trước khi cho phép chị T. rời đi

Người phụ nữ dừng xe, xuất trình giấy tờ liên quan rồi thều thào phân trần: "Sáng nay, tôi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, đến chiều tối thì cảm thấy mệt mỏi, khó thở. Tôi sợ quá, mà nhà chỉ có 2 mẹ con nên phải tự chạy đến Bệnh viện 175. Nhưng lúc đó, bệnh viện đã ngưng nhận bệnh. Tôi chạy tiếp tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định thì trời cũng sập tối, bệnh viện cũng ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám nên phải quay về". "Bây giờ chị cảm thấy thế nào? Chị khỏe hơn chưa? Chị mệt mà đi một mình trên đường nguy hiểm lắm đấy!" - đại úy Huy lo lắng hỏi sau khi cẩn thận kiểm tra giấy tờ của người phụ nữ. Chị T. im lặng giây lát, rồi cho hay: "Tôi tự đi được, cảm ơn các anh đã thông cảm!". "Chị nhớ liên hệ cấp cứu hoặc y tế địa phương để được hỗ trợ, đừng tự ý di chuyển một mình nếu thấy sức khỏe không bảo đảm" - đại úy Huy nhắc nhở. Người phụ nữ rời đi, đại úy Huy quay sang nói với chúng tôi: "Trường hợp này có thể linh động nhắc nhở, để người dân ghi nhớ".

Sau gần 1 giờ tuần tra, tổ công tác dừng lại ở một chốt kiểm soát trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh), phối hợp làm nhiệm vụ cùng lực lượng tại đây. Lúc này, lực lượng chức năng dừng xe máy của một thiếu niên tên K. (SN 2005; ngụ phường 17; quận Bình Thạnh) để kiểm tra. Trình bày lý do ra đường, K. mếu máo nài nỉ CSGT cho di chuyển tiếp để đến bệnh viện chăm bà đang ở một mình, bệnh tình lại trở nặng trong bệnh viện. K. cho biết có bà ngoại bị bệnh thận giai đoạn cuối, đang điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM).

Tuy nhiên, K. chỉ xuất trình được 1 tờ giấy thể hiện kết quả xét nghiệm Covid-19 (âm tính) của bà ngoại. Hơn nữa, theo lực lượng chức năng, giấy tờ tùy thân cho thấy K. ngụ tại phường 17, quận Bình Thạnh nên việc di chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh theo lộ trình hiện tại là không hợp lý. Tuy nhiên, K. cam kết sự việc mình trình bày là đúng sự thật và đề nghị được gọi video với bà để chứng minh. Diễn biến sự việc khiến lực lượng chức năng hết sức đắn đo. Suy nghĩ một hồi lâu, đại úy Huy nghiêm giọng: "Lần này anh cho đi vì đêm khuya mà bà ngoại phải ở bệnh viện một mình. Nhưng lần sau, nếu là công việc thật sự cần thiết phải sắp xếp ra ngoài trước 18 giờ. Mỗi người phải tự ý thức thì cuộc sống mới nhanh trở lại bình thường". K. rời đi, không quên cảm ơn rối rít.

Sẵn sàng là "người vận chuyển"

Cũng tại chốt này, hơn 21 giờ, lực lượng chức năng dừng xe anh H. (SN 1995; ngụ phường 12, quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy "cà tàng" không kèn, không đèn, không gương, chở theo 1 rổ lớn đựng 1 thùng mì gói, chạy ngược chiều trên đường. Do không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe, anh H. bị lập biên bản tạm giữ phương tiện. Về lý do ra đường sau 18 giờ, anh H. trình bày: "Chiều tối, em được người quen bên đường Nguyễn Hữu Cảnh gọi qua lấy thùng mì về ăn. Em có nghe không nên ra ngoài sau 18 giờ mà lúc đi mừng quá, em không nhớ để coi giờ". Ái ngại trước hoàn cảnh của nam thanh niên nhưng một cán bộ làm việc lại lắc đầu nói với chúng tôi: "Không phạt không được mà phạt thì thấy thương". Để quy định được thực thi một cách nghiêm túc, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính vì ra đường khi không thực sự cần thiết.

Lực lượng tuần tra, kiểm soát dịch tại chốt gần ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM) trắng đêm bám trụ để bảo đảm các quy định được thực hiện một cách nghiêm túc

Gần 22 giờ, chúng tôi tiếp tục theo chân tổ tuần tra lưu động đến chốt kiểm soát nằm gần ngã tư Hàng Xanh, một trong những chốt trọng yếu của quận Bình Thạnh và bám trụ nơi đây đến gần sáng. Qua quan sát, đường phố càng về sáng càng vắng lặng, thi thoảng có vài người đi xe máy, ôtô thuộc nhóm đối tượng được phép lưu thông nhưng các cán bộ, chiến sĩ tại đây vẫn trắng đêm bám chốt, không chút ngơi nghỉ.

Trước đó, vào đêm 26-7, chúng tôi đã theo chân Đội CSGT - Trật tự (khu vực 1) Công an TP Thủ Đức (TP HCM), do đại úy Nguyễn Trần Đông làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý người ra đường không có lý do chính đáng trên địa bàn.

Hơn 22 giờ, tại khu vực đường Nguyễn Thị Định (qua phường An Phú, TP Thủ Đức), tổ tuần tra kiểm soát phát hiện anh Q. (ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) đang di chuyển trên đường, hướng từ đường Mai Chí Thọ vào, nên ra hiệu dừng phương tiện. Anh Q. (là công nhân môi trường) thừa nhận lỗi vi phạm ra đường khi không thật sự cần thiết nhưng phân trần do nhiều ngày phải ở lại công ty làm việc, không được về nhà, vì lo cho vợ đang mang bầu ở nhà nên anh Q. "đánh liều" chạy xe về thăm vợ. Thời điểm bị kiểm tra, anh Q. không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy tờ xe nên bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ phương tiện. Nhà còn ở phường Thạnh Mỹ Lợi, cách hiện trường khá xa, trong khi xe đã bị giữ, cũng không gọi được người nhà đến rước, nam thanh niên nài nỉ CSGT thông cảm, trả lại phương tiện.

Nghe nam thanh niên trình bày, đại úy Đông đề nghị sẽ chở anh về nhà. Về đến nơi, anh Q. cảm ơn và cho biết khá bất ngờ trước cách hành xử "quá dễ thương" này.

Đến gần 23 giờ, tổ tuần tra, kiểm soát tiếp tục phát hiện một người đàn ông tên K. (ngụ phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức) ra đường không có lý do chính đáng. Người đàn ông khai đang đi mua thuốc lào từ một mối quen. Người này hứa bán nhưng ông K. phải tự đến nơi để lấy. Ông K. liên tục nhận sai và "không cãi gì cả". CSGT yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, giấy tờ xe để kiểm tra. Ông K. cho biết có đầy đủ giấy tờ nhưng... để ở nhà. Do đó, ngoài biên bản vi phạm hành chính vì ra đường không có lý do chính đáng, ông K. còn bị lập biên bản tạm giữ phương tiện 7 ngày. Sau khi lập biên bản, tổ tuần tra, kiểm soát cũng hỏi cặn kẽ ông K. về cách thức đi về nhằm bảo đảm an toàn cho người vi phạm. "Cán bộ giải thích rõ ràng, tuyên truyền và hỏi cặn kẽ như vậy nên dù bị xử phạt tôi vẫn không bực tức hay ấm ức. Chỉ mong dịch sớm qua mau để mọi người được thoải mái hơn" - ông K. nói trước khi rời đi.

Chiều 26-7, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, Bộ Tư lệnh TP HCM phối hợp Công an TP HCM tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát việc thực hiện, chấp hành Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và Công văn 2490 của UBND TP về tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường, xử lý các trường hợp vi phạm ra đường sau 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Bộ Tư lệnh TP HCM, Công an TP HCM, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện được giao tổ chức các trạm, chốt để ngăn cách và tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến đường liên phường về việc chấp hành quy định tại khu dân cư, trên đường phố và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ. Phát biểu tại lễ ra quân, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP HCM, khẳng định sẽ chủ động phát hiện vi phạm sai nhằm kịp thời uốn nắn, xử lý nghiêm để TP đạt được mục tiêu đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.

