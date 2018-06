Hai chị em sinh đôi rủ nhau bắt thịt cóc về nấu ăn, một bé tử vong, một rất nguy kịch

Chủ Nhật, ngày 03/06/2018 14:36 PM (GMT+7)

Tin nóng Sự kiện:

Bố mẹ đi làm ăn xa, hai chị em Mây (11 tuổi, ở Hoà Bình) rủ nhau đi bắt cua, bắt được một con cóc rồi mang về tự nấu cho nhau ăn... Kết quả, một bé không qua khỏi, một bé rất nguy kịch...

Ngày 3/6, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, Khoa Cấp cứu chống độc – Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Thị Mây (11 tuổi, Hòa Bình) bị ngộ độc nặng do ăn thịt cóc. Chị gái sinh đôi của bé do ăn nhiều và ngộ độc nặng hơn nên đã không qua khỏi. Bé Mây may mắn hơn đang được bác sĩ tích cực điều trị.

Bé Mây đang được điều trị tại BV Nhi Trung ương.

Theo lời kể của người mẹ, vợ chồng chị đi làm ăn xa, hai con gái ở nhà cùng bà ngoại, khoảng 8 giờ tối ngày 30/5, hai chị em bé Mây rủ nhau đi bắt cua và có bắt được một con cóc rồi mang về tự nấu cho nhau ăn.

Sau khi ăn khoảng 2 tiếng cả hai chị em cùng có biểu hiện: Nôn liên tục, li bì. Hai cháu được gia đình chuyển ngay vào bệnh viện huyện rồi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tại đây, mặc dù đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng do ăn nhiều hơn em, nên chị gái của bé Mây rất nguy kịch và đã không qua khỏi.

Bé Mây được chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 31/5, trong tình trạng buồn nôn nhiều, li bì, chân tay lạnh, rối loạn nhịp tim, huyết áp hạ. Các bác sĩ xác định bé bị ngộ độc do ăn thịt cóc có biến chứng rối loạn nhịp tim. Sau hai ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi đã cải thiện. Hiện bé đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

TS.BS Lê Ngọc Duy – Phó Trưởng Khoa Cấp cứu chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, thịt cóc chứa nhiều đạm và kẽm, thường được người dân chế biến cho trẻ ăn, hy vọng chữa lành bệnh còi xương, suy dinh dưỡng cho con cháu.

Theo BS Duy, nhiều bộ phận khác của cóc chứa độc tố trong đó có độc tố chết người như tetrodotoxin. Ngoài ra, gan, trứng, da, mủ, mắt và hạch thần kinh (dọc hai sống lưng) của cóc cũng chứa bufotenin – một chất cực độc, dễ gây chết người, chế biến ở nhiệt độ cao cũng khó bị phân hủy. Nếu sơ chế thịt cóc sai quy trình có thể dẫn tới ngộ độc, thậm chí tử vong như trường hợp của chị bé Mây.

Bên cạnh đó, cóc rất bẩn, có nhiều giun sán, ký sinh trùng…Nếu muốn dùng thịt cóc, cần tránh sử dụng các sản phẩm chế biến sẵn như ruốc cóc, thịt cóc,… do không đảm bảo về an toàn và vệ sinh. Tuyệt đối không ăn nội tạng, trứng cóc. Khi chế biến phải để thịt cóc sạch sẽ, không bị da, nhựa,… dính vào.

Trẻ bị ngộ độc tùy từng mức độ có thể thấy mệt mỏi, buồn nôn, nôn, nhức các chi, nặng hơn là rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, hoảng hốt, vì thế sinh ra ảo giác, co giật, ngừng thở ngừng tim nếu không được cấp cứu kịp thời.

Khi gặp người bị ngộ độc thịt cóc, cần nhanh chóng gây nôn để loại bỏ tối đa độc tố trong cơ thể, gọi người giúp đỡ…và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và chữa trị kịp thời.